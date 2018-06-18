Dış piyasalardaki hareketlilikle Dolar yükselişte

Geride bıraktığımız hafta bayram tatili ile kısa bir hafta yaşayan Türk mali piyasalarının aksine, yurtdışı piyasalarda önemli gelişmeler yaşandı

Hatırlanacağı üzere, daha şahin bir duruşa geçen, 2018 yılı için toplamda 4 kez faiz artırımı öngören FED’in aksine, bu yıl tahvil alım programını bitirecek olsa da, 2019 yaz aylarına kadar faiz artırımı öngörmeyen Avrupa Merkez Bankası, EUR cephesinde ciddi anlamda satışların yaşanmasına neden oldu (bakınız grafik)

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kaygıları yeniden tırmanırken (iki taraf da birbirine yeni vergiler getirdi), OPEC arz artırım kararına ile birlikte petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 80 dolar seviyesini test etmesi ardından 71 dolar ile son 1 ayın dibine geriledi

Türk Mali piyasalarının kapalı konumda bulunduğu 1,5 günlük zaman zarfında, likiditenin de düşük seyretmesi ile USD/TL kuru 4,61 seviyesinden 4,76 seviyesine varan bir yükseliş kaydederek TCMB’nin faiz artırımı kararı öncesindeki seviyelere yeniden geldi (bakınız grafik)

Seçime artık geri sayımdayken, anket şirketlerinin açıkladığı verilerden yola çıkarak, anketlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğine ; Meclis aritmetiğinde ise bölünmüş bir tabloya işaret ettiğini görüyoruz (bakınız tablo)

Veri takvimi ise bu hafta göreceli olarak sakin görünüyor



USD/TL



Geride bıraktığımız kısa haftada, Türk mali piyasaları bayram tatili nedeniyle Perşembe yarım gün, Cuma ise kapalı konumda bulunurken, elektronik işlemlerde açık olan USD/TL kuru, Perşembe günü sabah saatlerinde test edilen ve en düşük seviye olan 4,6075 ‘e nazaran gün boyu yükseliş kaydetmesi ardından Cuma günü en yüksek 4,76 seviyesinden işlem gördü. Geride bıraktığımız haftanın ise 4,7350 seviyesinden tamamlandığını not edelim. Yeni hafta başlangıcında ise USD/TL kurunun 4,7350 seviyesinden güne başladığını, seçimlere artık günler kala, genel momentumun yükseliş eğiliminde olduğunu görsek de, günlük grafiklerde güç göstergelerinin aşırı alım bölgesine geçtiğini görüyoruz (grafiğin alt kısmında yavaş Stokastik).



Teknik manada, 4,9290 zirvesinde başlayan ve TCMB’nin agresif faiz artırımı sonrası aşağıda test edilen 4,4560 seviyesi, Fibonacci düzeltme seviyeleri anlamında % 61,8 olan 4,7490 civarında duruldu. Bu seviyenin yeniden aşılması durumunda, yukarda bir sonraki seviye 4,82 olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise sırası ile 4,6930 ve 4,6370 seviyelerine bakmak gerekiyor.





Kaynak: Reuters



EUR/USD paritesi



Perşembe gününün ikinci yarısında, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olağan faiz toplantısını takip ettik. Olağan toplantı öncesinde basına sızdırılan tahvil alım programı yolu ile sürdürülmekte olan gevşek para politikası duruşundan çıkılması yönünde takvim açıklanacağı haberi, gerçeklik buldu. Bu bağlamda, ECB, Ekim – Aralık arasında aylık 15 milyar Euro tahvil alımı yaptıktan sonra yıl sonunda tahvil alımlarını sonlandırıyor. En erken 2019 yılı yaz aylarında kadar da faizlerde bir artırıma gidilmeyecek. ECB’nin gayet yumuşak bir şekilde ele aldığı ve Bakan Draghi’nin da güvercin bir iletişim politikası ile sunduğu yeni yol haritası, EUR/USD paritesi üzerinde sert satışlara neden oldu. Toplantı ile 1,1850 seviyesini varan bir yükseliş kaydeden EUR, Draghi’nin açıklamaları ile 1,15’li seviyelere kadar geriledi. Hatırlanacağı üzere, Amerika’nın bilanço küçültmesine gittiği ve 2018 ve 2019 yılında toplam 4’er kez faiz artırımı öngördüğü bir ortamda, Avrupa’nın yumuşak duruşu, EUR/USD paritesi üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.



Temel manada takip ettiğimiz bu iki grafik (ABD – Avrupa Merkez Bankaları Bilanço Büyüklükler ve iki ülke arasında faiz farkları) ve devamında teknik analizin de yardımı ile, 1,1460 seviyesinin yakın bir gelecekte test edilebileceğini; sene sonu için ise 1,1120 seviyesinin gündemde olacağını düşünüyoruz. Özetle, kısa vadede pek çok faktörden etkilenmesi olası duran EUR’da çıkış ve inişlere olasılık tanısak da, ana yönün aşağıya işaret ettiğini düşünüyoruz.





Kaynak: Reuters





Kaynak: Reuters