Diplomaside karşılık menfaatler esastır! Washington zirvesi bugün başlıyor

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
Türk mali piyasalarında son günlerde yatay ve bekleyiş eğilimli bir seyir görülüyor.
- Piyasalar bugün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD’li mevkidaşı Trump’ın görüşmesine odaklanırken, USD/TRY kuru son 2 gündür 5,77 seviyesinin etrafında oldukça dar bir bantta salınıyor.
- ABD ziyareti öncesinde dün açıklamalarda bulunan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin sancılı seyrettiği bir dönemde gerçekleşiyor olmasına rağmen, Başkan Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması odaklı bir görüşme yapılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.
- Erdoğan konuşmasında, Başkan Obama döneminde yaşanan sorunların derinliğine değinerek, Trump yönetimi ile şimdiye kadar pek çok konuda mesafe aldıklarını, zirvede Suriye meselesini enine boyuna ele alacaklarını ekledi.
- Son günlerde bültenimizde biraz kendimizi tekrar eder duruma düştüğümüzün farkındayım. Lakin, ABD-Türkiye ilişkilerinin bu kadar sancılı seyrettiği bir ortamda gerçekleştirilecek ve “dönüm noktası” olarak gördüğümüz zirve öncesinde Türk mali piyasalarında yaşanan yatay seyrin ötesine bir şeyler ekleyerek bültenimizi tatlandırmaya çalışıyoruz.
- Cari dengede iyileşme Eylül’de de devam etti
Cari denge Eylül ayında 2,48 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık kümülatif cari fazla da 5,9 milyar dolara ulaştı. Cari işlemler dengesinin fazla vermesi elbette olumlu bir gelişme olsa da, arka planda itici gücün ihracat olmadığını söylemek gerekiyor. Cari dengede iyileşmenin Ekim’de de devam edeceğini düşünüyoruz.
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