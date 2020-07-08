Devletin üç aylık gelir kaybı 72 milyon Dolar

KKTC Maliye Bakanlığı’ndan alınan verilere göre son üç yılın (2017-2019) ortalama yerel gelirleri dikkate alındığında Amerikan Doları cinsinden 2020 yılında Mart-Mayıs arası 72.4 milyon dolar gelir kaybı yaşandığı rapor edildi

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), son üç yılın ortalama yerel gelirleri dikkate alındığında, Mart-Mayıs arası 72.4 milyon dolar gelir kaybı yaşandığını kaydetti.

DPÖ, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ilgili 2020 yılı için yapılan tahminlerin ise -%6.9’a düştüğünü belirtti.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik yazılı açıklamasında, DPÖ’nün üçüncü pandemi ara dönem çalışma raporunu yayınlayarak, 2020 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla enflasyon ve döviz ile ilgili tahminlerini kamuoyu ile paylaştığını kaydetti.

Raporda, ülke ekonomisinde yaşanan değişimler için kamu maliyesi, ticaret ve enerji ile ilgili verilerin derlendiğini ve Covid-19 salgını neticesinde bu başlıklarda salgın öncesi ve sonrası gerçekleşen rakamların karşılaştırıldığını ifade eden Serçelik, şöyle devam etti:

“KKTC Maliye Bakanlığı’ndan alınan verilere göre son üç yılın (2017-2019) ortalama yerel gelirleri dikkate alındığında Amerikan Doları cinsinden 2020 yılında Mart-Mayıs arası 72.4 milyon dolar gelir kaybı yaşandığı raporda yer almıştır. Ayrıca ülkeler arası ticaretin dünya genelinde kapanma nedeni ile ülkemizde de yaşanan bu süreç dış ticareti ve dolayısı ile Uluslararası ticaret ve muamele gelirlerini de etkilemiş olup ve bu gelirler 2017-2019 dönemi ortalamasına göre Mart-Mayıs 2020 periyodunda 24.4 milyon Amerikan Doları azalmıştır.

“ELEKTRİK ÜRETİMİNDE NORMALLEŞME BEKLENTİSİ AZALDI”

Enerji tüketimi ile ilgili olarak KIBTEK’ten elde edilen son verilere göre 2019 yılı Haziran ayı 3. Haftası ile 2020 yılı Haziran ayı 3. Haftası üretim verileri karşılaştırıldığında %23 civarı bir azalış görülmektedir. Sene sonuna kadar elektrik üretiminde normalleşme beklentisi ile geçen seneye göre %16.9 civarı azalacağı öngörülmektedir. Bununla beraber Elektrik üretiminde Mayıs ayında Nisan ayına göre %18’lik artış gerçekleşmiştir.

“AKARYAKIT TÜKETİMİ AZALDI”

Akaryakıt tüketiminde ise yine son 3 senenin Mart-Mayıs arası 95 Oktan akaryakıt satışlarının Euro cinsinden ortalaması ile Mart-Mayıs 2020 satış rakamları arasında yaklaşık 15.4 milyon Euro’luk bir azalış gerçekleştiği hesaplanmıştır. Ancak Nisan ayındaki 95 ve 98 oktan benzin satışları 3 milyon litre iken Mayıs ayında %228 artışla yaklaşık 8 milyon litreye ulaşmıştır. 2017-2019 yılları arası Euro-dizel ortalama satışları 12.5 milyon litre iken Mart-Mayıs 2020 arası ortalama 7.3 milyon litre olmuştur. Ancak Nisan ayında Euro-dizel 4.6 milyon litre satıştan Mayıs ayında %215 artışla 9.9 milyon litreye yükselmiştir.

“GSYİH TAHMİNLERİ DÜŞTÜ”

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ilgili 2020 yılı için yapılan tahminlerimiz Nisan tahmin raporuna göre iyi senaryo -%7.1’den Haziran raporunda -%6.9’a düşmüştür. Aynı raporların kötü senaryosunda GSYİH büyümesi -%15.8’den -%15.1’e düşmüştür.”

Serçelik, söz konusu raporun tamamının Devlet Planlama Örgütü’nün websitesi dpo.gov.ct.tr adresinden elde edilebileceğini de kaydetti.