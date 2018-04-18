Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlenecek

Dövizi sabitlemenin piyasaya yansımayacağını söyleyen Maliye Bakanı Denktaş, devletin ve vakıfların kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidileceğini, Türkiye ile yapılacak ihracatta ise TL kullanımına ilişkin düzenlemenin yapılacağını açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövize yönelik müdahale imkanının çok olmadığı bir ülkede yaşandığına işaret ederek, ülkede hayatın ağırlıklı olarak Euro ve sterline bağlı olduğunu, tüketici kredilerinin sadece yüzde 10’unun döviz kredisi olduğunu aktardı.

Dövizle borçlanmanın önünü tıkamak için çalışmalar yapıldığına işaret eden Denktaş, dövizi sabitlemenin piyasaya yansımayacağı düşüncesiyle bundan geri adım attıklarını kaydetti.

Döviz konusunda ne önlemler alınabileceği konusunda mecliste temsil edilen partilere toplantı çağrısı yaptıklarını belirten Denktaş, UBP haricinde herkesin toplantıya katıldığını vurguladı.

Piyasaya daha fazla taze para sürebilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını anlatan Denktaş, devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidileceğini, vakıfların yaptığı kiralamalar için aynı uygulamayı da talep edeceklerini kaydetti.

Denktaş, vergi dilimlerinde oynamanın sakıncalarına işaret etti.

Kamu maliyesi güçlü olmadıkça halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Denktaş, kamu maliyesinin daha da yükseltilerek, sektörlere destek verilebilmesinin önemine işaret etti.

“ÜLKEDE TÜM HAYAT DÖVİZE ENDEKSLİ”

Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanmama gerekçelerinin, geçmiş dönemde sonuna kadar kullanmaları olduğunu belirten Denktaş, Türkiye’de her aşamada TL kullanılmasına rağmen ülkede tüm hayatın dövize endeksli olduğunu anımsattı.

Muhasebeyi stabil değere endekslemenin 2 yıllık bir çalışma gerektirdiğini de belirten Denktaş, bu yılın zor bir yıl olacağını söylediğini, dış etkenlerin de getirdiği zorluklar bulunduğunu söyledi.

Denktaş, muhalefete kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ve fikirleri konuşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Denktaş, Bu yıl ciddi kuraklık beklendiğini, arpa fiyatlarına geçen yıl yapılmasını istediği zammın da yapılmaması nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlattı.

SEYRÜSEFER HARÇLARI…

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Denktaş, Seyrüsefer harçlarının benzine endekslenmesi projelerine devam ettiklerini ancak HP’nin bu konuda soru işaretleri bulunduğunu ve bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve bu yıl sonundan önce hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Serdar Denktaş, mevcut seyrüsefer harçlarının ise çok yüksek olduğu konusunda haklı olduklarını belirtti.

Türkiye ile yapılacak ihracatta TL’nin kullanımına ilişkin bir düzenlemenin yapılacağını anlatan Denktaş, bu konuda Türkiye yetkilileri ile yapılan çalışmalara da değindi.

Denktaş, Döviz artışından kaynaklanan sıkıntıyı minimize etmek için çalıştıklarını ancak her türlü sıkıntıyı aşabilecek mekanizmaları olmaması nedeniyle, yapılabilecek olduklarını zaten yaptıklarını söyledi.

