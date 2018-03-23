banner107
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
103 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
82 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
82 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
banner82
banner147

Dev-İş ile Serdarlı Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

banner27

Dev-İş ile Serdarlı Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
banner137

Serdarlı Belediyesi ile DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası arasında Ocak 2018 - Aralık 2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Devrimci Genel İş Sendikası’nın Serdarlı Belediyesi’ndeki ikinci dönemine girerken, yenilenen sözleşmede çalışanların haklarının korunmaya devam edildiği belirtildi. 

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar imza töreninde yaptığı konuşmada “Belediyenin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek her zaman en önemli önceliklerimizden olmuştur. Bunun için her zaman çalışmaya devam edeceğiz.” dedi

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.