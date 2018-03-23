Dev-İş ile Serdarlı Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Serdarlı Belediyesi ile DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası arasında Ocak 2018 - Aralık 2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Devrimci Genel İş Sendikası’nın Serdarlı Belediyesi’ndeki ikinci dönemine girerken, yenilenen sözleşmede çalışanların haklarının korunmaya devam edildiği belirtildi.



Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar imza töreninde yaptığı konuşmada “Belediyenin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek her zaman en önemli önceliklerimizden olmuştur. Bunun için her zaman çalışmaya devam edeceğiz.” dedi