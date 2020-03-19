Destek Paketini uygulayacak bankalar açıklandı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, 21 bankanın dahil olduğu Covid-19 salgınına yönelik alınan ekonomik tedbirleri açıkladı.
Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ertelenmesi kararı tüm bireysel kredileri de kapsıyor.
Bu bağlamda, kişiler bankalarına müracaat etmeleri halinde 3 aylık ertelemeden faydalanabilecekler.
Bankalar Birliği’nin aldığı kararı uygulayacak 21 bankanın listesi:
Kamu Bankaları
1. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
Özel Sermayeli Bankalar
1. K.T.Kooperatif Merkez Bankası Ltd.
2. Türk Bankası Ltd.
3. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.
4. Asbank Ltd.
5. Creditwest Bank Ltd.
6. Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.
7. Yakın Doğu Bank Ltd.
8. Universal Bank Ltd.
9. Şekerbank(Kıbrıs)Ltd.
10. Akfinans Bank Ltd.
11. Viya Bank Ltd.
12. Kıbrıs Faisal İslam Bankası Ltd.
13. Kıbrıs Kapital Bank Ltd.
14. Nova Bank Ltd.
15. Albank Ltd.
Şube Bankaları
1. Türkiye İş Bankası A.Ş.
2. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
3. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
4. T.Halk Bankası A.Ş.
5. Türk Ekonomi Bankası (TEB)