“Destek Kart” çiftçi ve hayvancıyla Geçitkale’de buluştu

Altı ay faizsiz ödeme imkânı sunan Destek Kart’ın ilk tanıtım toplantısı Geçitkale’de gerçekleşti

Koopbank, Destek Kart ile de çiftçi ve hayvan üreticilerinin yanında olmaya devam ediyor. Altı ay faizsiz ödeme imkânı sunan Destek Kart’ın ilk tanıtım toplantısı Geçitkale’de gerçekleşti.

Destek Kart ile tarım ve hayvancılık için tüm girdiler ve gereksinimler karşılanabilecek. Destek Kart sayesinde çiftçi ve hayvancılara özel limit tahsis edilecek ve kart kullanıcıları yapmış olduğu alışverişlerinin ödemesini altı ay vadeye kadar faizsiz olarak yapabilecek.

İLK TANITIM MESARYA’DA

İlk kez Geçitkale’de Mesarya Bölgesi çiftçi ve hayvan üreticilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Destek Kart tanıtım etkinliğine çok sayıda çiftçi ve hayvancı katıldı. Tanıtımda Koopbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Koopbank Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman birer konuşma yaparak, üreticilerden gelen soruları yanıtladı.

KEFİL, REHİN, İPOTEK ARANMAYACAK

Genel Müdür Kemal Ataman Destek Kart ile anlaşmalı tedarikçilerden yapılacak gübre, yem, tohum, akaryakıt ile zirai ilaç ve araç alışverişlerinin sıfır faiz ile altı ay vadeye kadar geri ödenmesine imkân tanınacağını vurguladı.

Ataman çiftçi ve hayvancının Destek Kart için herhangi bir kart veya üyelik ücreti ödemeyeceğini, Destek Kart’ın, özellikle tarım ve hayvancılık kesimindeki üreticilerimizi desteklemek amacıyla çiftçi ve hayvanlarımızın kullanımına sunulan yeni bir ödeme aracı olduğunu sözlerine ekledi.

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK

Koopbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Destek Kart’ı diğer kartlardan ayıran bir diğer özelliğin de kadın ve genç üreticilere sunduğu ekstra avantajlar olduğunu belirtti. Benzer uygulamaların geliştirilerek üreticilere ihtiyaçları olan desteğin sağlanması noktasında çalışmaların bundan sonra da devam etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi ve bu sayede ülkede üretimin büyük ivme kazanacağına inanç belirtti.

Koopbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle açıklamasında böylesi bir projede paydaş olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Kelle daha önce Koopbank'ın çiftçilere yönelik %5 düşük faizli kredi, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik yemlik kredisi gibi çalışmaları ile köylünün, üreticinin, çiftçinin, sanayicinin yanında yer almaya devam ettiğini ve bundan sonrada edeceğini kaydetti.