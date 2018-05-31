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Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi hizmete açıldı

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Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi hizmete açıldı
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Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) şubelerine bir yenisini bu kez Göçmenköy’de hizmete açtı.

Açılan her yeni şube ile halka daha da yakınlaştıklarına dikkat çeken hizmet Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Kıbrıs Türk halkı ve ülkemizde bulunan öğrencilere daha da yakın olmayı arzuluyoruz. Göçmenköy bölgesinde, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi karşısında yer alan bu yeni şube bu arzumuz doğrultusunda attığımız adımlarımızdan biridir” şeklinde konuştu.

Resmi açılışı ilerdeki tarihlerde yapılacak olan Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi, Deniz Plaza’nın ülkemizdeki 14’üncü şubesi olacak.

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