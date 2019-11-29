Değişmeyen gündem: İngiltere seçimleri, ticaret görüşmeleri ve TCMB toplantısı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Haftaya S-400 testlerine başlandığı haberlerinin Washington’da hoş karşılanmaması ile satıcılı bir şekilde başlayan Türk Mali piyasaları, dün göreceli olarak yatay bir seyir izledi.
- Yurtdışı cephede ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri ve Brexit’in kaderini belirleyecek İngiltere seçimlerine geri sayım takip ediliyor.
- ABD borsaları dün Şükran günü nedeniyle kapalı olması ardından bu sabah ticaret görüşmelerinin negatif enerjisi Pasifiğin diğer tarafında borsaları kıpkırmızıya boyamış.
- Asya borsaları, Hong Kong'daki protestocuları destekleyen ABD yasasının Başkan Trump tarafından imzalanması ardından, ABD ile Çin arasında var olan “cicim ayı” yakınlaşmasının sekteye uğrayacağı veya süreci uzatacağı, bunun da her geçen gün zayıflama emareleri taşıyan dünya ticaretini daha da hırpalayacağını beklentisi ile ayın son iş gününü satıcılı tamamlıyor.
- Geride bıraktığımız hafta son iki ayın en düşüğü olan 5,6850 denemesi yapan USD/TRY kuru, ABD-Türkiye ilişkilerinin Rus hava savunma sistemlerinin test edilmesi ile daha da gerileceği beklentisi ile yönünü yukarıya çevirmek suretiyle teknik manada önemli bir seviye olan 5,7910’a kadar yükseldi.
- İlginçtir ki, USD/TRY kurunun geride bıraktığımız hafta test ettiği 2 haftanın en düşük seviyesinde, yurtiçi yerleşiklerin de döviz alımlar yeniden ivme kazanmış! Ya da, daha basit bir yaklaşımla, kurun düşüşüne karşı, dövizle işi olmayan Ayşe Teyzelere, geride bıraktığımız hafta 0,7 milyar dolar daha alarak DTH’larını tüm zamanların zirvesine taşımışlar! (bakınız grafik).
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