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“Dayanacak gücümüz kalmadı”

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Küçükbaş hayvan üreticileri, yem fiyatlarına yapılan yüzde 20 artıştan sonra süte yapılan 5 kuruşluk zammın “Aç kalın, yok olun” demek olduğunu belirtti

“Dayanacak gücümüz kalmadı”
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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin süt fiyatlarına yaptığı sembolik 5 kuruşluk artışın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Birlik, yem fiyatlarına yapılan yüzde 20 oranındaki artıştan sonra süte yapılan 5 kuruşluk zammın Türkçesi’nin  “Aç kalın, yok olun” umurumuzda değilsiniz olduğunu savundu.

Birlik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu devleti idare edenler şunu unutmasın ki bu adaletsiz düzene son vermezlerse 10 sene sonra içeceğimiz süt, yiyeceğimiz hellim ve yiyeceğimiz et ithal edilecek ve binlerce üreticide hayvanlarını satacağı için devlet kapısındaki işsizler kervanına katılacak. Sabrımız tükendi dayanacak gücümüz kalmadı. Biz her zaman diyalog yolu ile çözümden yanayız ama görünen o ki yetkililer halimizi anlamıyor, sesimizi duymak istemiyor. Demek ki sesimizi eylemlerle duyurmamızı istiyorlar. Bizi buna zorlamasınlar.”

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