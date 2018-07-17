Çukurova Üniversitesi KKTC tarımına katkı koyacak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında KKTC’nin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik tarımsal araştırma geliştirme uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile AR-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Tarımsal Araştırma Geliştirme Uygulama ve Danışmanlık Hizmeti protokolü imzalandı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret ederek KKTC’nin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik tarımsal araştırma geliştirme uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile AR-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik protokol imzaladı.

Bakan Şahali: “KKTC Tarımının Gelişimine Çukurova Üniversitesi’nin Büyük Desteği Var.”

Bakan Şahali, KKTC tarımının gelişmesine yönelik Çukurova Üniversitesi’nin koyduğu katkıların önemine işaret ederek işbirliğinin devamı adına Çukurova Üniversitesi ile yeniden sözleşme yapıldığını ifade etti.Bakan Şahali, Çukurova Üniversitesi’nin akademik kapasitesinden yaralanmanın önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak tarımsal araştırmada yeniden yapılanma sürecine girildiğini kaydeden Bakan Şahali, Türkiye’den gelen suyun en kısa sürede yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıldığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kibar: “Ziraat Fakültemiz 50 Yıllık Deneyimini KKTC İle Paylaşıyor.”

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 50 yıllık deneyimi, insan kaynağı ve akademik personel ile KKTC tarımına katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC Bakanı Şahali ve Rektör Prof. Dr. Kibar Protokolü İmzaladı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme-Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın imza koyduğu sözleşme 4 yıllık dönemi kapsıyor. Sözleşme, KKTC Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi (KKTC-TAGEP) kapsamında 2015 yılında başlatılan çalışmaların devamlılığının sağlanması, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesini amaçlıyor.