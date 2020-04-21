COVID-19 sen nelere muktedirsin. Adeta tarih yazıyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- “Aman petrol canım petrol artık sana muhtacım petrol” şarkısının da sözlerini revize etme zamanı geldi mi?
- Gözünü sevdiğim COVID-19 sen nelere muktedirmişsin! Adeta her şeyin yeniden yazıldığı bir döneme girdik! Yeni dünya düzeni…
- Dün akşam saatlerinde, stereo yayın misali, cep telim susmadan çalıyor, mesajlar arka arkaya geliyor. Konu ne? Petrol fiyatları bir anda çöktü!
- Çok mu şaşırdık? Hayır! Ama ilk defa bir vadeli petrol kontratının eksi bir fiyattan işlem görmesine de alışık olmadığımızı itiraf etmek gerekiyor.
- Ne oldu? Koronavirüs nedeniyle insanlar evinde. Uçaklar uçmuyor, yük gemileri yüzmüyor, trenler, cruise gemileri, arabalar yürümüyor. Talep bıçak gibi kesildi. Ama petrol kuyularının vanası yok. Üretmeye devam ediyor. Kapatmak için üzerine beton dökmek lazım.
- Hem bir tarafta talebin yetersizliği, diğer bir tarafta ise arzın bolluğu; yetmezmiş gibi Mayıs kontratının da son işlem günü olması ve yaşanan likidite sorunu ve artık depolama imkanının da kalmaması ile Batı Texas tipi WTI ham petrolün varil fiyatı (Mayıs vadeli kontratlarda) -42,38 dolar/varil fiyatına kadar dün akşam bir ara düştü.
- Dikkat edilmesi gereken konu şu ki, piyasalara uzak olan insanlar, manşet başlığı görünce “petrol eksi fiyat…” spot piyasadaki fiyatın eksiye düştüğünü zannediyor. Burda yaşanan anomali, Mayıs vadeli kontratlarda, fiyat sıfırın altına inerken, üreticilerin ellerindeki petrolü vermek için üste para ödemeleri ihtimali doğurduğudur. Benzin fiyatlarının pompa fiyatlarına yansıması gibi düşünülmemeli.
- Ekli grafikten de görüleceği üzere, Mayıs vadeli kontratlar dün eksi seviyelere geçerken, Haziran vadeli kontratın fiyatı ise halen daha 21 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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