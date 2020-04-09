COVID-19 ile yaşamayı kabullenen piyasalarda 'ılımı hava' korunuyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Son günlerde küresel piyasaların havası ılımlı. Piyasalarda sakin ve iyi olma eğilimi ağır basıyor.
- Dün de bu eğilim ağırlık kazandığı bir günü geride bıraktık. Kuvvetle muhtemel, bu iyimserliğin arkasında, pandemide zirveye yakın olunduğu ve virüsün yavaş da olsa kontrol altına alınacağı beklentisi yatıyor.
- Mevcut durumda, 1,5 milyonu aşkın kişinin enfekte olduğu, can kaybının 90bin kişiye dayandığı bir ortamda, iyimser konuşmak için çok erken olduğunu düşünsek de, piyasa denen olgunun temelinde insan yattığını ve piyasa fiyatlamasının da insan davranışının bir sonucu olduğu unutulmamalıdır.
- Korku endeksi olarak takip edilen VIX, bu sabah 43 seviyesine gerileyerek geçen ay test ettiği 86 seviyesinin yarısını geri aldı! Diğer bir deyişle, geçen ay 86 seviyesine çıkan ve 2008 küresel kriz seviyesine dayanan korku ve panik, yarı yarıya düştü. Unutmamak gerekir ki, 30 seviyesinin üzeri pek sevimli bir bölge değil.
- Dün bu ruh hali içinde, hisse senedi piyasaları iyimser bir gün kaydetti. Olumsuz tarafta öne çıkan tek haber, AB cephesinden gelen anlaşmazlık haberi oldu. AB Maliye Bakanları, 500 milyar Euro tutarında destek paketi hususunda anlaşamaması, EUR/USD paritesi üzerinde bir miktar baskı kurdur.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.