“Çok keskin işsizlikler yaşanacak”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, çok keskin işsizliklerin yaşanacağını, bunun yaşanmaması için de birşeyler yapılması gerektiğini dile getirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kimsenin hazırlıklı olmadığı ve bilmediği bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Hem şanslı hem de iyi yönetilen bir süreç yaşandığını dile getiren Gürcafer, dünya tarafından bilinen bir başarı elde edildiğini bu başarının devamının olması gerektiğini ve şu andan itibarense bir sınav beklendiğini kaydetti.

Ekonomiyi ayağa kaldırmak için bir şeyler yapılması gerektiğini yoksa elde edilen başarının bir anlamı olmayacağını söyleyen Gürcafer, “Sağlık olmadan ekonomi olmaz; ekonomi olmadan sağlık da olmaz” ifadelerini kullandı.

Kısa vadede ekonomik modelleme yapılması gerektiğinin de altını çizen Gürcafer, hem sağlıklı olmayı hem de ekonominin çarklarının döndürülmesi gerektiğini belirtti.

Çok keskin işsizliklerin yaşanacağını, bunun yaşanmaması için de birşeyler yapılması gerektiğini dile getiren Gürcafer, yeni dönemde yapısal sorunların farkına vararak ve bu sorunlarla artık yüzleşerek uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Müteahhitler Birliği Başkan Cafer Gürcafer, ülkede adalet sorunu olduğunu savunarak, mevzuatlarda uygunluk olmasının adalette uygunluk olması anlamına gelmediğini kaydetti.

“KAMU İHALE SİSTEMİNDE ÇOK BÜYÜK ADALETSİZLİKLER VAR”

Adaletli olunmadığı zaman hiçbir şey yapılamayacağını da dile getiren Gürcafer, kamu ihale sisteminde çok büyük adaletsizlikler olduğunu ve bunların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.