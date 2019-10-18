Coğrafyada bugün: İngiltere, Çin, Türkiye, Suriye

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nın Günlük Piyasa Analizleri şöyle:
- Kimsenin beğenemediği İngiltere Başbakanı Boris Johson, İrlanda sınırı ile ilgili ara bir formül üzerinde AB ile mutabakata vararak anlaşmalı Brexit önünde var olan en önemli duvarı yıkmış oldu
- Bir anlaşma umudunun satın alan ve günlerdir kesintisiz bir şekilde kuzeye ilerleyen Sterlin, dün AB ile anlaşma sağlandığı haberi ardından hedef bölgemiz olan 1,30 seviyesini test etti
- Son 5 ayın zirvesini yükselen, son 6 iş gününde 1,22’den 1,30’a yürüyen ve 1985'ten bu yana arka arkaya en yüksek artışını kaydeden sterlin, artık anlaşmanın İngiltere Parlamentosundan onay alıp almayacağı yarını bekliyor
- İngiltere Başbakanı Johnson, Cumartesi günü yapılacak oylamada parlamenterlerin desteğini arayacak. Sterlin açısında volatiliteye hazır olmak gerekiyor!
- ABD ile giriştikleri hegemonya savaşı ardından Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte nerdeyse 30 yılın en zayıf büyüme hızını kaydetmesinin ardından sabah saatlerinde Asya piyasalarında hava bir nebze de olsa keyifsiz
- İçerde ise dün akşam saatlerinde yaşanan baş döndürücü diplomasi ve bunun Türk mali piyasalarına yansımasını takip ediyoruz
- Dün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Pence, saatler süren müzakereler ardından ateşkes sağlandığını açıkladı
- Analizin devamı içinaşağıdaki linke tıklayın:
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