Çocukların sağlıklı geleceği Near East Bank eğitim kredisinde

Bankacılık sektöründe uzun süreli ve sarsılmaz pazar liderliklerine sahip olan Near East Bank, çocuklara daha parlak bir gelecek sağlayabilmek için Eğitim Kredisi’ni müşterilerin kullanımına sundu.

Toplumsal gelişime katkı sağlayacak pek çok girişimlerde bulunan Near East Bank, sürdürebilir kalkınma için “insan” ve onu daha yüksek gelişmişlik düzeyine ulaştırmada kritik role sahip “eğitim” faktörlerinin taşıdığı değere yürekten inanıyor.

Eğitime tam destek veren Near East Bank, Eğitim Kredisi’ni aylık %0.87 faiz oranı, düşen bakiye özelliği, hızlı onay, 12 aya kadar ödeme planı ve 3 ay erteleme avantajı ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarını finanse edebilir, arzu edilen eğitim olanaklarından yararlanılabilir.

Near East Bank, Eğitim Kredisi ile karantina sürecinde biriken okul masrafları ve yeni dönem kayıtları için çocuğun doğru eğitim kurumlarından iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesine destek oluyor. Ayrıca karantina sürecinde yarım kalan yüksek öğrenim tamamlanabilir, yüksek lisans ya da doktora masrafları kolayca finanse edilebilir veya iş için gerekli olan sertifika eğitimlerine girilebilir.

“Gençlerin önündeki engelleri kaldıracağız”

Near East Bank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, “gençlerin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Ayrıca Samancıoğlu, eğitimin çocukların ve yetişkin bireylerin kendilerini keşfetmeleri için bir sahne olduğuna inandığını dile getirdi.

Eğitim Kredisi için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezimizden, 0542 880 06 32 Whatsapp hattımızdan, İnternet Bankacılığından, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfasından ve iletisim@neareastbank.com mail adresinden iletişime geçerek başvurulabilir.