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City Park Homes’a Girne bölgesinden yoğun ilgi

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Limasol GYO Projesi olan City Park Homes “bir alkıştan fazlasını hakediyorlar” kampanyası ile takdir toplamaya devam ederken, özellikle Girne Bölgesinden de yoğun ilgi görüyor

City Park Homes’a Girne bölgesinden yoğun ilgi

“Bir alkıştan fazlasını hak ediyorlar” başlığı ile yapılan kampanyada sağlık çalışanları, polis teşkilatı üyeleri ve belediye çalışanlarına Limasol GYO Projesi olan CITY PARK HOMES’dan alacakları konutlar için anında 20.000 TL ‘lik teşekkür hediye çeki  takdim ediliyor.

City Park’a Girnelilerden Yoğun İlgi

Diğer taraftan City park Homes özellikleri nedeniyle özellikle Girne Bölgesinden  de özel bir ilgi görüyor. Kiradan çıkıp kendi evinin sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra, yeni evleneceklerin ve yatırım amaçlı olarak konut almak isteyenlerin tercihi haline City Park Homes bu ilgiyi hak edecek özellikler barındırıyor.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi şunları söyledi:

“Türk koçanlı City Park Homes projesi Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de;  yeni çevre yoluyla birlikte  tüm ilçelere rahat ulaşım mesafesi ile daha da değer kazandı. Merkezi avantajlı konumu ile duraklara, devlet - özel okullara, üniversitelere olan yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda; hem şehir hayatına hem de doğayla iç içe çok özel bir noktada bulunuyor.   Ayrıca  KKTC’de önemli bir marka olan Necat British College gibi bir okulun yeni binasının da  bulunduğu bölgede olan City Park’ın bu özellikleri nedeniyle de tercih edildiğinin altını çizdi.  City Park Homes 7/24 özel güvenlik, artı  kamera sistemleri olan, geniş otopark alanı, her daireye özel kapalı kiler , botanik bahçe ve geniş çim alanları yapılanması, ek su depoları, asansör ve  jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ana unsurların yanı sıra birçok ayrıcalıklı detay ile özel tasarlandı.”

 Bu kadar ayrıntının düşünüldüğü yeni sitelerin son dönemde Girne bölgesinde pek yapılmaması ve Girne bölgesindeki fiyatlara oranla City Park Homes’da yeni ev alacak olanların avantajlarını Sadeghi şu şekilde belirtti. Kuzey Kıbrıs’taki en düşük faiz oranı ve en uzun vade konut kredisi de göz önünde bulundurulduğu zaman, ilk kez ev alacak olan genç müşteri profili için %30, %40 avantaj ile genç kitlenin  yoğun ilgi gösterdiğini” vurguladı.

Hüseyin Sadeghi, City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve Emlak firmalarını hafta içi 9:00-18:00 Cumartesi 9:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.  Lha

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