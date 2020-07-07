City Park Homes Projesi emlak ofislerinin de yeni gözdesi...

Bir Limasol GYO projesi olan City Park Homes emlak ofislerinden yoğun ilgi görüyor.

City Park Homes sunduğu avantajlar ve son zamanlarda gerçekleştirdiği tanıtımlar ile hem takdir toplamaya hem de emlakçılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgi odağı olmasının yanı sıra, yeni evleneceklerin ve yatırım amaçlı olarak konut almak isteyenlerin de tercihi haline gelen ve konforlu yaşamı sunan City Park Homes bu ilgiyi hak edecek özellikler barındırıyor.

Konu hakkında değerlendirme yapan City Park Homes Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi, gösterilen yoğun ilgiden ve yapılan satışlardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “City Park Homes’a ilginin artmasında emeği geçen adanın çeşitli bölgelerindeki emlak ofislerine ve bu ilginin satışlara yansımasına katkı koyan herkese teşekkür etmek istiyorum. City Park Homes’un Lefkoşa’nın özellikle çevre yolunun yapılmasından ötürü değerinin yükseldiğini belirten Sadeghi, Hamitköy’de tek güvenlikli site konseptinde olan ve eşsiz olanaklar ile konforu sunan, Türk koçanlı,tapusu hazır ve taşınmaya hazır sitemiz; müşteriye özel kredi imkanı sağladıklarını da dile getirdi. Hüseyin Sadeghi, konforlu yaşamın adresi olarak bilinen City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşteriler ile emlak firmalarının hafta içi 09:00-18:00, Cumartesi 09:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.''