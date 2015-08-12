Çin'den ikinci kez devalüasyon kararı

Çin’in Merkez Bankası sürpriz devalüasyon hareketini ikinci güne de taşıyarak, para birimi Yuan’ın değerini Dolar karşısında yüzde 1.6 daha düşürdü. Dünkü yüzde 1.9 düşüş,...

Çin’in Merkez Bankası sürpriz devalüasyon hareketini ikinci güne de taşıyarak, para birimi Yuan’ın değerini Dolar karşısında yüzde 1.6 daha düşürdü. Dünkü yüzde 1.9 düşüş, ile Yuan Dolar karşısında son 20 yılın en büyük günlük devalüasyonunu görmüştü.

Ülkedeki ekonomik veriler bir süredir hayal kırıklığı yaratırken, büyümeye dair endişeler artıyor.

Yuan’ı son dört yılın en düşük seviyesine çeken bu adım, Asya piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda da kayıplara neden oldu.

Ekonomi uzmanı Geof Lewis, bunu Yuan için alışılmadık bir hamle olduğuna dikkati çekiyor:

“Burada problem Yuan’ın stabil olmasına alışkın olmamız. Bandın genişleyeceği söylentilerine rağmen Yuan temelde sabit bir kurdu. Çin,

döviz kurunu sabitlemişti. Ancak Amerikan Doları güçlenince, Çin rekabetçiliğini kaybetti.”

Asya para birimlerinin dolara karşı değerini gösteren Bloomberg JPMorgan Asya Dolar Endeksi ise bugün de yüzde 0.9 düştü. Endeks, iki günde yüzde 2.4 değer kaybederek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Devalüasyon kararını olumlu karşılayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ise bu adımın piyasa güçlerinin döviz kurunu belirlemesine daha çok imkan tanıyacağını belirtti.