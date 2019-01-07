Çin ve ABD Merkez Bankaları piyasaları 180 derece olumluya döndürdü

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun dünya ve Türkiye borsaları ve ekonomi piyasası ile ilgili günlük değerlendirmesi şöyle:

2018 yılının sonlarına doğru başlayan büyüyememe endişeleri ve beraberinde tırmanan ticaret savaşı kaygıları, riskli varlıklar üzerinde ciddi satış baskısı kurarken, piyasaların göstergesi olan petrol fiyatları da kısa bir zaman zarfında 86 dolardan 50 dolara kadar gerilemişti. Riskten kaçışa paraleli daha birkaç ay önce % 3,30 seviyelerine dayanan ABD10 yıllık tahvil faizleri (güvenli liman) riskten kaçışı açık bir şekilde göstererek %2,65 seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak, güvenli limanlara sığındı

Devamında, dünyanın büyüme motoru olarak kabul edilen Çin ekonomisinden son dönemlerde gelen peş peşe zayıf makroekonomik veriler ardından, Cuma günü devreye giren Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını 100 baz puan düşürerek piyasalara destek olma gayretini sergiledi. Çin bankaları, bu adım sayesinde 116 milyar dolar yeni kredi verme imkanına kavuşacak

ardından, Cuma günü devreye giren Çin Merkez Bankası, zorunlu piyasalara destek olma gayretini sergiledi. Çin bankaları, bu adım sayesinde 116 milyar dolar yeni kredi verme imkanına kavuşacak Çin Merkez Bankası’nın adımının yanı sıra, ABD ekonomisinin sağlığı açısından en önemi makroekonomik veri olarak görülen istihdam raporu , Aralık ayında beklentilere göre çok iyi gelerek ekonomik durgunluk tezlerini adeta çökertti!

sağlığı açısından en önemi makroekonomik veri olarak görülen , Aralık ayında beklentilere göre çok iyi gelerek ekonomik Tarım dışı bordolu çalışan sayısı 177bin beklenirken gerçekleşme 312bin oldu (geçen aya yönelik rakam da yukarı yönlü revize edildi). Yıllık maaş artışı % 3,0 beklenirken %3,2 olarak sonuçlandı. Verileri enflasyonun yükseldiğine işaret etti. İşsizlik oranı ise işgücüne katılımın yüksek olması nedeniyle %3,7’den %3,9’a geldi

Kısaca ABD verileri oldukça güçlü sonuçlanırken, akşamüzeri mikrofon karşısına geçen FED Başkanı Powell, oldukça güvercinvari bir konuşma yaparak, sabah Çin MB’nin yarattığı iyimserliği adeta katladı. Powell , açık bir şekilde, piyasalardan gelecek mesajları dikkate alacaklarını ve buna uygun politika tepkisi geliştireceklerini belirterek piyasaları adeta uçurdu

bir konuşma yaparak, sabah Çin MB’nin yarattığı iyimserliği adeta katladı. Powell FED’in oldukça güvercin olan bu açıklaması ardından, yılın ilk günlerine ciddi bir negatif hava ile başlayan piyasalara, büyük bir nefeslenme alanı açıldı. Öyle ki, ABD borsaları Cuma gecesini %3,3 civarında artıda tamamladı

tamamladı Hatırlanacağı üzere, bir gece vakti, Asya piyasalarında 5,4’den 6,4’lü seviyelere dakikalar içinde yükselen USD/TRY kuru, iyimser havanın yardımı ile yeniden 5,32 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti . BİST100 ana endeksi haftanın son iş gününü %1,6 yükselişle tamamladı

. BİST100 ana endeksi haftanın son iş gününü %1,6 yükselişle tamamladı Gerek Çin, gerekse FED, gerekse de ABD ve Çin’li yetkililerin ticaret savaşları ile ilgili görüşeceği haberleri, piyasaların haftayı olumlu tamamlamasına neden olurken, hafta sonu ABD’den gelen mesajlar, Türk mali piyasalarında yeniden kafa karışıklığ ı yarattı

ı yarattı 19 Aralık’ta sürpriz bir biçimde Suriye’den çekilme kararı alan Trump, sonraki süreçte bu görüşünden kademeli bir şekilde geri adım atmışa benziyor. Keza, hafta sonu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin Kürtlere yönelik bir askeri operasyon yapmayacağı yönünde söz verene kadar Suriye’den çekilmeyeceklerini açıkladı . Bolton bu düşüncenin Başkan Trump’a ait olduğunun da altını çizdi. Bolton bu hafta başında Türkiye’yi ziyaret edecek

. Bolton bu düşüncenin Başkan Trump’a ait olduğunun da altını çizdi. Bolton bu hafta başında Türkiye’yi ziyaret edecek Türk Mali piyasalar yurtdışı iyimserliğe ayak uydurarak Cuma günü her ne kadar haftayı iyimser tamamlasa da, Suriye kaynaklı haber akışının iyimser havayı kısmen de olsa gölgeleyeceğini görüyoruz

görüyoruz Bugüne döndüğümüzde ise, günün ikinci yarısında ABD’de hizmet sektörü ISM verisi takip edilecek



USD/TRY



Geçen hafta Perşembe günü Asya piyasalarında yaşanan çöküş ardından, piyasalar haftanın son iş gününde yukarda izah etmeye çalıştığımız olumlu sayılacak gelişmelerin ışığında toparlandı. Bu bağlamda, USD/TRY kuru da haftayı mor çizgiye kadar geri çekilerek 5,33 seviyesinden tamamladı. Aşağıda, destek seviyesi olarak 5,30’u takip ediyoruz. 5,30 seviyesinin herhangi bir sebeple altında yaşanacak olası bir gecelik kapanış, daha da aşağı seviyeleri test edilmesine neden olabilir.