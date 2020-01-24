Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü, risk iştahını baskılıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa değerlendirmesi şöyle:
- Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurtiçi yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları (DTH), 17 Ocak ile biten haftada, 197,1 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ağustos 2018 verileri baz alınırsa, DTH’lardaki toplam artış 40 milyar doları aştı.
- Söz konusu haftada, verinin detaylarına indiğimizde, dövizle işi olmayan yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin (bireyler) DTH’ları 0,5 milyar dolar artarak 122 milyar dolara; tüzel kişilerin ise 0,6 milyar dolar artarak 75,2 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine yükseldi.
- TCMB, son 5 toplantısında politika faizini 1275 baz puan indirimle %11,25 seviyesine çekmesi ve devamının da, ince ayar veya ölçülü olarak enflasyon gelişmelerine paralel geleceğini belirtmesi, negatif reel getiri tartışmalarını körükleyerek TL’nin değer kaybetmesine neden oldu.
- Negatif reel faizin bir miktar göreceli bir tartışmaya da sahne olduğunu görüyoruz. 1 hafta vadeli TCMB faizi olan %11,25 ile son açıklanan yıllık enflasyon olan %11,84’ü karşılaştıranlar ile 12 ay sonrası için enflasyon beklentilerini hesaba alanlar da var.
- Gelinen noktada, TCMB’nin önden yüklemeli olarak gerçekleştirdiği faiz indirimlerine paralel bankalar da mevduata ödedikleri faizi önden yüklemeli bir şekilde indiriyor. Son verilere göre, 1 yıl vadeye kadar açılan TL mevduat faizi yatırımcısına %9,81 brüt getiri sağlıyor. Bunun üzerinden kesilen stopaj da hesaba katıldığında ve yılın ilk çeyreğinde enflasyonun da yükseleceği dikkate alınırsa, reel anlamda bir getiriden söz etmek pek de mümkün görünmüyor.
- Bu minvalde, seneyi 5,94 seviyesinden karşılayan, ABD-İran gerginliği ile 5,99 seviyesine yükselen devamında beklentimize paralel TCMB toplantısı ardından 5,84 seviyesine gerileyen USD/TRY kuru, negatif getiri tartışmaları ile dün akşam yeniden 5,9450 seviyesine yükseldi.
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