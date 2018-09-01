Çig süte ve arpaya okkalı zam

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışların iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için çiğ inek sütünün imalatçıya satışının ve içme sütünün (UHT ve Pastörize süt) bakanlık tarafından olanaklar ölçüsünde litre başına destekleneceği belirtildi. Ayrıca, küçükbaş hayvancılara da hayvan başı destek verileceği kaydedildi.

Öte yandan, 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı duyuruldu.

Yeni çiğ süt fiyatları şöyle:

Süt Nevi Eski Fiyat Yeni Fiyat İnek Sütü Soğuk 1.61 2.60 Soğutulmuş 1.54 2.50 Açık 1.47 2.45 Koyun Sütü Soğuk 3.34 5.13 Soğutulmuş 3.13 4.93 Açık 3.01 4.73 Keçi Sütü Soğuk 2.51 3.93 Soğutulmuş 2.33 3.73 Açık 2.15 3.53

"SÜTÜN DİBİ TUTTU"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başlar, hükümetin süte yaptığı zammı eleştirdi.

Başlar, “Sütün Dibi Tuttu” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Son günlerde dövize endeksli artışlardan dolayı yem ve girdi fiyatları artmış durumdadır. Hükümetin almış olduğu kararla çiğ süt fiyatına zam geldi. 01.09.2018 tarihi itibariyle imalatçının aldığı çiğ süt fiyatı şöyle: İnek sütü 1,53 TL iken 1,990 TL oldu. Koyun sütü 3,40 TL iken 5,20 TL oldu. Keçi sütü 2,58 TL iken 4,00 TL oldu.

Allah üreten halkımıza ve tüketen vatandaşlarımıza kolaylık versin.”