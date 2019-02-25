Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 yılından kalan alacaklarının bu hafta içinde ödeneceğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 Kuraklık Tazminatı’nın kalan ödemesinin tamamı 1 Mart Cuma günü yapılacak.

Küçükbaş hayvan üreticilerine ödenen hayvan başı destek (kulak parası), 1 Mart Cuma gününe kadar hayvancılara ödenecek.

Hayvancılık Dairesi’ne teslim edilen balon balığı hak edişleriyle ilgili ödemeler de yine 1 Mart Cuma gününe kadar yapılacak.