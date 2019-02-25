banner255
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
55 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
19 0
 
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
58 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
144 0
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
51 0
39 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
29 0
banner82

Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor

banner27

banner262
Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor
banner215

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 yılından kalan alacaklarının bu hafta içinde ödeneceğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 Kuraklık Tazminatı’nın kalan ödemesinin tamamı 1 Mart Cuma günü yapılacak.

Küçükbaş hayvan üreticilerine ödenen hayvan başı destek (kulak parası), 1 Mart Cuma gününe kadar hayvancılara ödenecek.

Hayvancılık Dairesi’ne teslim edilen balon balığı hak edişleriyle ilgili ödemeler de yine 1 Mart Cuma gününe kadar yapılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.