banner107
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
37 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
666 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
97 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
33 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
43 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
121 0
banner82
banner147

Çeler'den, işverenlere duyarlılık çağrısı

banner27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler "Bakanlığımız tarafından daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda yaratılan duyarlılığın, Ramazan Bayramı tatili süresince de devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden Bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi

Çeler'den, işverenlere duyarlılık çağrısı
banner137

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, tüm sektörlerdeki işverenlere, yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı tatili süresince çalışanların tatil yapmasına duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.
Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın , "Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası" kapsamında , resmi tatil olarak kutlandığını, söz konusu günlerde nasıl çalışılacağının 22/1992 Sayılı İş Yasası Yasanın 40’ıncı maddesi tahtında düzenlendiğini belirtti. 
Bakan Çeler açıklamasında, “Bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası’nda resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler. Bakanlığımız tarafından daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda yaratılan duyarlılığın, Ramazan Bayramı tatili süresince de devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden Bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi. 
İşveren temsilcilerinin, resmi tatil günlerinde çalışanlarının tatil yapmalarına imkan yaratmaları, söz konusu günlerde çalışılması halinde İş Yasası’nın 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödeme zorunluluğunun olduğunu unutmamaları gerektiğini kaydeden Çeler, İş Yasası’na göre işverenlerin resmi tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmamakla birlikte işverenlerin resmi tatil günlerinde çalışan işçilere yasanın öngördüğü ücreti ödemesinin yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı. 
Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, resmi tatil günlerinde, tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin, çalıştıkları gün için yasanın öngördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğini denetlemekle görevli olduğunu hatırlattı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, “Bu vesileyle sevgi, dostluk ve kardeşliğin toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutarak bizi da güzel günlere ulaştıracağı inancıyla tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım” da dedi.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.