“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”

Kıbrıs İktisat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, “Elektrik fiyatları hepimizin cebindeki en büyük hırsız. Enerji sorununu kökten çözmenin zamanı geçti.” dedi

Kıbrıs İktisat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, döviz artışını sosyal medya hesabından değerlendirerek Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür yazısına atıf yaptı.

Mete Özmerter, döviz maliyetli her şeyin fiyatı değer kaybeden TL’ye bağlı olarak arttığını belirtti. Özmerter, “Elektrik fiyatları hepimizin cebindeki en büyük hırsız. Enerji sorununu kökten çözmenin zamanı geçti.”dedi

İşte Özmerter'in paylaşımı:

“Döviz maliyetli her şeyin fiyatı değer kaybeden TL’ye bağlı olarak artıyor. Aslında döviz bazında fiyat aynı, değişmiyor. Örneğin KKTC’de dolumu yapılan içme suyun bile fiyatı artıyor. Su bedava gibi görünse de bu suyu işleyen, filtreleyen sistemler elektrikle çalışıyor. Enflasyon dediğimiz canavar da döviz bağımlılığı olan her ürünün fiyatlarının artmasına bağlı olarak hortluyor. Bolibif fiyatının artması sadece bir netice, ama sebebini konuşmaz olduk. Bakanın bisikletinde takıldık kaldık. Hedeften şaşmamak gerek. Kökten ve herkese faydası dokunacak temel değişiklikleri bu hükümet, bu zamanda yaptı yaptı. Birikim Özgür acı söyler. Doğru söyler. Ben bir acısını yazacağım. Elektrik fiyatları hepimizin cebindeki en büyük hırsız. Enerji sorununu kökten çözmenin zamanı geçti. Bunu çözmeyenler sonra istedikleri kadar benim vicdanım rahat ben çalmadım çırpmadım muhabbeti yapsınlar. Artık toplumun kanının emildiği yetmedi mi?”