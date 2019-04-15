CDS priminde her yüzde 1 yükseliş, USD/TRY kuruna hangi ölçüde yansıyor?

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun gündemli bir hafta geride kaldı.
- Yurtdışı cephede Brexit gelişmeleri ve petrol fiyatları; içerde ise reform paketigeçen haftanın belki de en önemli satır başları oldu
- Anlaşmasız bir Brexit’in önüne geçmek için bir türlü Parlamentodan AB ile mutabakata vardığı paketi geçiremeyen Başbakan May, İngiltere’nin AB’den ayrılması için son tarihi 31 Ekim’e ertelemeyi başardı. Piyasaların uzunca bir süredir, anlaşmasız bir ayrılığın engelleneceğini satın almalarından ötürü, karara pek de tepki veremedi.Sterlin’in dolar karşısında haftayı 1,31 seviyelerinde yatay tamamladığını görüyoruz
- Bir tarafta OPEC’in arz kesintisi, diğer tarafta Libya’da artan jeopolitik riskler, diğer tarafta ABD’nin İran ve Venezuela yaptırımları Brent cinsi petrolün varil fiyatında haftalık bazda %2 yükselmesine neden oldu. Brent cinsi petrolün varil fiyatı yılbaşına nazaran %40’dan fazla değer kazandı. Petrolün fiyatının kuzeye yönelmesi, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin cari açık ve enflasyonla mücadelesi açısından olumsuz bir gelişme
- Yurtiçinde ise Sn. Bakan Albayrak’ın açıkladığı yapısal reform paketi piyasalarda büyük bir heyecan uyandıramadı. Reuters haberine göre, Sn. Bakan’ın Washington’da yaptığı sunumun da yabancı yatırımcıları Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadı
- TCMB Başkanı Çetinkaya, benzer bir şekilde, geçen hafta Washington’da gerçekleştirdiği Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası başlıklı sunumundaekonomideki dengelenme eğiliminin daha belirgin bir hale geldiğini, ödemeler dengesinin iyileşme trendini korumasının beklendiğini, çekirdek enflasyon göstergeleri yavaşlamakta görüldüğü ve para politikasında kuvvetli sıkılaştırmanın dezenflasyona katkıda bulunmaya devam edileceğinin altını çizdi
- Piyasa tarafından baktığımızda, USD/TL kuru haftaya içinde en düşük 5,63 en yüksek ise 5,8250 seviyesini test ederken, haftayı %2,6 yükselişle 5,77’liseviyelerden tamamladı.
- Borsa İstanbul %3’ün üzerinde düşüşle 95,500 seviyelerine gerilerken, gösterge faiz haftayı 1 tam puan yükselişle %22,2 seviyesinden tamamladı
- FED’in sıkılaştırıcı duruşu olmasaydı, hisse senedi piyasalarının daha da yukarda olabileceğini ve ABD büyümesinin %4’ün üzerine çıkabileceğini söyleyen Başkan Trump, FED’e yüklenmiş. Buna karşın, ECB Başkanı Draghi, Merkez Bankalarının bağımsızlığından kaygı duyduğunu söyledi
- Yeni hafta başlangıcında, Asya piyasalarında bu sabah alım isteğinin ağır bastığını görüyoruz. Japonya ve Çin hisse senedi piyasaları %1 civarında artıda seyrediyor. Yurt içinde bugün Ocak ayı işsizlik verileri ile Mart ayı bütçe dengesi takip edilecek
- Haftayı 5,77 seviyelerinde tamamlayan USD/TL kuru, yeni haftada 5,80 seviyesinin üzerine yükseldi. Teknik manada Cuma günü test edilen 5,8250 ile hedeflediğimiz 5,84 seviyesinin kıyısına kadar gelmiş olduk. Teknik manada, kurda yükseliş eğilimi devam ediyor. Gözler dışarda ABD ile S400 konusunda devam eden gergin diplomasi ile içerde İstanbul seçim sonuçlarınaçevrilmiş vaziyette
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi
Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi (432) yine yükselmeye başladı. CDS priminin artması, borçlanma maliyetlerini de artması anlamına geliyor. Bir zamanları yan kulvarımızda koşan Brezilya (169), Rusya (132), Güney Afrika (182) gibi ülkelerden oldukça negatif ayrıştık.
Uzun vadeli bir bakış açısı ile, USD/TRY ile CDS arasında oldukça güçlü bir korelasyon olduğunu görüyoruz. 5 yıl öncesine gidersek ve Aralık 2014 tarihini 100 olarak kabul edersek, geçen hafta itibarı ile CDS priminin %147 yükseldiğini buna karşın USD/TRY kurunun da %147 artış kaydettiğini görüyoruz
Bu bakış açısı ile, yabancı yatırımcının Türkiye risk algısını yansıtan CDS priminde her %1 yükselişin, kur üzerinde de aynı doğrultuda etki yapacağını söyleyebiliriz
Biraz bakış açısını daraltırsak: 2019 yılına 359 puan seviyesinden başlayan 5 yıl vadeli CDS priminin, geçen hafta itibarı ile %21 yükseliş kaydederek 433 puan seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda, yıla benzer bir şekilde 5,29 seviyesinden başlayan USD/TL kurunun da, korelasyonun korunması durumunda, kabaca 6,40 seviyesi hedefleyebileceğini düşünüyoruz
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