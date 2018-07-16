Casino sektörü yasal düzenleme istiyor

Casino İşletmecileri Birliği, Güney Kıbrıs’ta ilk casinonun geçtiğimiz ay hizmete açıldığına dikkat çekerek, hükümetin yıllardır askıda bekleyen sektörle ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesini istedi

Casino İşletmecileri Birliği, (CİB) Güney Kıbrıs’ta bir merkez dört bölge casinosu için gerekli tüm yasal düzenlemelerin hayata geçirilip ilk casinonun kapılarını geçtiğimiz ay açmasına ilişkin gelişmelere dikkat çekerek, hükümetin yıllardır askıda bekleyen sektörle ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesini istedi.

Güneyin yasal düzenleme ile ayrım yapmadan tüm Kıbrıslılara Casinolara girişi serbest bıraktığına işaret eden Birlik Başkanı Ahmet Arkın, yasakların sorunu çözme yerine kayıt dışılığı artırdığını, sorunların üzerini örttüğünü, riskleri yok saydığını, denetimsizlik getirdiğini ve casinolar bağlamında vatandaşları Güneye geçmeye teşvik ettiğini kaydetti.

“Devletimizin KKTC’de yasaklara ihtiyacı yoktur ” diyen Arkın, çağdaş denetim mekanizmalarının yerine getirilmesiyle KKTC vatandaşlarının ülkedeki casinolara girişinin serbest olması ve bunun yanında kumarın “Sorumlu Oyun” politikaları çerçevesine çekilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet Arkın’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta yayınlanan “Cyprus Mail” gazetesinde geçtiğimiz hafta yer alan bir haber özelde sektörümüzü genelde ise ekonomimizi ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendirmektedir.

Geçtiğimiz hafta Limasol’da kapılarını müşterilerine açan Güney Kıbrıs’ın ilk Casinosu, KKTC’deki Casinoları“Profesyonelce Çalışan Ciddi Rakiplerimiz” şeklinde tanımlayarak ellerindeki tüm enstrümanları sektörümüzle rekabet için kullanacaklarının ilk sinyallerini vermiştir.

Dünyanın önde gelen Casino İşletmecisi MELCO şirketinin açtığı Güney Kıbrıs’taki casinoyu, şirketin sorumlusunun yaptığı açıklamaya göre ilk hafta itibarıyla en fazla “Kıbrıslılar” ziyaret etmiş.

Melco şirketi emlak müdürü yaptığı açıklamada, casinoyu ziyaret eden “Kıbrıslıların” kaçta kaçının Kıbrıslı Türk veya Rum olduğunu belirtmedi. Ancak Güneye geçebilen 21 yaş üzeri vatandaşlarımızın serbestçe bu Casinoya girebileceği aşikardır.

2017 yılının Mayıs ayında Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yaptırılan “Şans Oyunları Yaygınlığı ve Sosyal Etkileri” isimli araştırmada elde dilen bulgular tüm yetkili kurum ve kişilerle paylaşılmış, Güneyde açılacak casinonun gerek sektörümüz, gerek mali açıdan devletimiz gerekse sosyal açıdan vatandaşlarımız için taşıdığı riskleri açıkça ortaya konmuştu.

GKRY’nin otellerimize ve turizmimize karşı yürüttüğü kampanya zaten hepimizin bilgisindedir. Bugüne kadar Güneyde bir casinonun olmayışı nedeniyle, GKRY’nin KKTC’de bulunan casinoları doğrudan hedef aldığı çalışmalar bir istisna hariç başarılı olmamıştı. Şimdi ise yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Sektörümüzün yıllar içerisinde oluşturduğu uluslararası ilişkilerin hedef alınacağından kuşkumuz yoktur. Bu noktada devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli çalışmaya ihtiyaç vardır. Gerek birliğimizin gerekse Devletimizin önümüzdeki aylarda katılacağı uluslararası toplantılar olacaktır.

GKRY’nin daha önce de yaptığı gibi bu toplantılara katılımımızı engelleme çalışmalarının olacağından şüphemiz yoktur.

KKTC’nin tanınmamışlığından kaynaklanan zorlukların bir kısmını kendi çalışmalarımızla göğüslemiş, uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi geliştirmişken şimdi farklı bir riskle karşı karşıyayız. Devlet yetkililerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız olacaktır.

Devletimizi bekleyen bir başka risk ise, Güneyde casinolarda harcanacak paranın hiçbir şekilde, denetiminin, kontrolünün yapılamayacak ve tüm oyunların devlet açısından “Kayıt Dışı” olmasından kaynaklanmaktadır. Bu olgu gerek mali denetim gerekse diğer başka açılardan kamu maliyesi için bir tehdit arz etmektedir.

Devletimizi ve de vatandaşlarımızı ilgilendiren bir başka olumsuz etki ise, buralarda oyun oynayacak risk altındaki kişilerin takibinin yapılamayacağından kaynaklanmaktadır.

Devletimizin elinde gerek patolojik kumarcıların gerekse risk altındaki kişilerin Güneydeki casinoya girişlerini engelleyecek hiçbir enstrüman yoktur.

Ülkemizde casinolara giriş yaşı 25 iken Güneyde yaş sınırlaması 21’dir. 21 yaş üstündeki yani risk altındaki gençlerimiz Güneye geçebildikleri takdirde serbestçe bu casinoya girebileceklerdir.

Ülkemizde kendi vatandaşlarımızın casinolara girişi yasakken, Güneye geçebilen vatandaşlarımız orada casinoya serbestçe girebileceklerdir.

Devletimizin KKTC’de yasaklara ihtiyacı yoktur. Çağdaş denetim mekanizmalarının yerine getirilmesiyle KKTC vatandaşlarının ülkemizdeki Casinolara girişi serbest olmalı ve bunun yanında kumarın “Sorumlu Oyun” politikaları çerçevesine çekilmesi şarttır.

Sektörümüz yılların tecrübesi ve birikimiyle kumarla her ilgili her türlü denetimi gerçekleştirebilecek kapasitedir. Eksik olan yasal düzenlemelerdir.

Hükümetimizden beklentimiz GKRY’deki bu yeni gelişmeye bağlı olarak gecikmeden gerekli düzenlemeleri ivedi olarak yapmasıdır.”