Cari açıktan daha ciddi bir sorun büyüyor: DTH

- TCMB’nin dün açıkladığı iki önemli veriyi büyük bir dikkatle inceledik
- Şubat ayında, cari işlemler dengesi, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında verilen cari fazla ardından son üç aydır tekrar açık vermeye başladı. TCMB verilerine göre, Şubat ayında cari işlemler dengesi 0,7 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 17 milyar dolar ile Şubat 2010’dan bu yana en düşük seviye geriledi (detaylar için bakınız grafik)
- Uzun bir süre, cari işlemler açığının ekonomik büyüklüğün %5 ve üzerine yükselmesini kırılganlık olarak görerek, cari açığa tabir caizse “öcü” gibi bakıyorduk. Netice itibarı, ile her ay düzenli bir şekilde ürettiğimizden fazla tüketerek açık vermemiz, iyimser karşılanacak bir durum değildi. Ağustos 2018’de yaşanan kur şoku ardından, cari açığın büyük bir sorun olmaktan Şubat verisi ile birlikte yavaş yavaş çıktığını görüyoruz
- Lakin, dün TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri raporu, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında(DTH) 12 haftadır devam eden ve bazen de haftalık olarak 3-4 milyar dolar seviyesine varan artışı hızının, tüm zamanların zirvesine yakın seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Yerleşiklerin döviz aşkı, gerek belirsizliklere karşı gerekse de enflasyona karşı koruma aramak içgüdüsüyle dövizin güvenli liman olarak görülmesi, kanımca cari açıktan daha ciddi bir sorun arz etmeye başladı. Sistemdeki mevduatların yarısından fazlasının dövizde olmasını, ters para ikamesinin devam ettiği olarak yorumluyoruz. TL açısından iyi bir haber değil! (detaylar için bakınız grafik)
- Bültenimiz yakından takip eden değerli okuyucularımız, USD/TL kuru ile ilgili analizlerimizde, uzun bir süredir 5,71 seviyesini ön plana çıkardığımız ve geçilmesi durumunda 5,84 seviyesinin önünün açılacağını anımsayacaktır. Son günlerde devamlı bir şekilde 5,71 seviyesinin denenip reddedilmesine daha fazla dayanamayan USD/TL kuru, dün gün içerisinde 5,76 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Teknik manada 5,71 seviyesinin zarar kes olarak uzun pozisyonların taşınabileceğini düşünüyoruz. İstanbul seçim sonuçlarına yönelik belirsizliğin devam etmesi, seçimin iptal edilme ihtimaline varan piyasa dedikoduları, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kuruyor (bakınız grafikler)
- Biraz da yurtdışına bakarsak...
- IMF Başkanı Lagarde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının 6 ay ötelenmesinin kısa vadede olumu olarak karşılayarak anlaşmasız Brexit ihtimalini azalttığını söylese de, halen daha Brexit belirsizliğini / riskinin azalmadığının altın çizdi. GBP/USD paritesi 1,30-1,31 bandında yatay seyrediyor
- FED Başkan Yardımcısı Clarida ne yukarı ne de aşağı yönde bir faiz değişimine ihtiyaç görmediğini belirtmesi ardından, EUR/USD paritesi, dolar zayıflığından beslenmeye devam ederek 1,13 seviyesinin kıyısında işlem görüyor
- ABD borsaları geceyi yatay tamamlaması ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hakim. Bugün mikro cephede JP Morgan ve Wells Fargo bilançolarını açıklayacak. Marko tarafta ise, günün ilk yarısında Euro Bölgesinde açıklanacak sanayi üretimi; günün ikinci yarısında ise ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilebilir
- Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012’den beri kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alındı. Londra polisinden yapılan açıklamada, Ekvador’un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange’ın bu ülkenin Londra’daki elçiliğinde gözaltına alındığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012’den beri Londra’nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.
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