CapitalBank’tan dar gelirli vatandaşlara 30 milyon TL’lik kaynak müjdesi

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Arhun COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdamla ilgili hasarlarını en aza indirmek amacıyla, dar gelirli vatandaşları finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattıklarını ifade ederek 30 milyon TL tutarında bir kaynağın, maksimum 25.000 TL olmak üzere ihtiyacı olan kişilere 3 ay ödemesiz, %12 faiz, toplam 16 ay vade ile verileceğini belirtti

Kurulduğu ilk günden buyana Kuzey Kıbrıs ekonomisine katma değer yaratmayı hedefleyen ve temas ettiği tüm kesimlere finansal açıdan değer yaratmak üzere faaliyetlerini sürdüren CapitalBank, küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara kullandırılmak üzere 30 milyon Türk Liralık bir kaynak ayırdığını açıkladı.

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından yapılan açıklamada; COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdamla ilgili hasarlarını en aza indirmek amacıyla, dar gelirli vatandaşları finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattıklarını ifade etti. Toplam 30 milyon TL tutarında bir kaynağın, maksimum 25.000 TL olmak üzere ihtiyacı olan kişilere 3 ay ödemesiz, %12 faiz, toplam 16 ay vade ile verileceğini belirtti. Bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşların CapitalBank Internet adresinden veya herhangi bir CapitalBank Şubesine uğrayarak başvuru yapabilecekleri açıklandı.

Toplumsal dayanışma ve özveri ile bu zor günleri aşacağımızı vurgulayan Tekin Arhun, CapitalBank’ın salgın ile mücadele doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında tüm çalışanlarıylabaşta toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı her türlü önlemi hızla aldığını belirterek, bu dönemde, tüm şubelerinde, müşterilerin ve çalışanların süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çabayı göstermekte olduğunu ifade etti.

Yaşanan bu olağanüstü süreçte kendi sağlıklarını bir yana bırakarak; kurumsal ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan personele de teşekkür eden Tekin Arhun, halkımızı ekonomik olarak rahatlatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarının altını bir kez daha çizdi.