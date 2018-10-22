Capitalbank’ta gündem: Hazine

Çalışanlarının kariyer yolculuğunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sürekli meslek içi eğitimler düzenleyen Capitalbank, Hazine ve Dış Bankacılık Konularında düzenlenecek eğitim toplantılarının ilkini Lefkoşa Bölgesi Şubelerinin katılımıyla 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Capitalbank eğitim ve workshop salonunda yapılan eğitimde katılımcılara; Hazine tanımı , görev ve sorumluluk alanlarını kapsayan bilgiler, bilanço okuma ve aktif pasif yönetimi ,risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatıldı.

Hazine ve Dış Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer tarafından gerçekleştirilen eğitimde personel; Hazine Biriminin fonksiyonları, Hazine birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve kullanım özellikleri, hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylarıyla tanıma fırsatı buldular. Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, çok sayıda uygulama örneği ve simulasyonlarla destekledikleri eğitim sonrası yaptığı açıklamada, Capitalbank olarak süreç ve sistemlerde kaliteyi iyileştirici, bireysel ve takım performansını geliştirici eğitimlere devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Tam gün süren eğitim sonrası katılan personele katılım sertifikaları Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından verildi. İnsan kaynağının en önemli ekonomik girdi olduğunun altını çizen Tekin Arhun, Capital Grup bünyesinde çalışan personelin kendi bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım ederek, kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsatlar sunarak gelişme ihtiyaçlarına destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti.