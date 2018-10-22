banner107
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
6 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
501 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
132 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
19 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
46 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
625 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
20 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
47 0
banner82
banner147

Capitalbank’ta gündem: Hazine

banner27

Capitalbank’ta gündem: Hazine
banner192

Çalışanlarının kariyer yolculuğunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sürekli meslek içi eğitimler düzenleyen Capitalbank, Hazine ve Dış Bankacılık Konularında düzenlenecek eğitim toplantılarının ilkini Lefkoşa Bölgesi Şubelerinin katılımıyla 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Capitalbank eğitim ve workshop salonunda yapılan eğitimde katılımcılara;  Hazine  tanımı ,  görev ve sorumluluk alanlarını  kapsayan bilgiler, bilanço okuma  ve aktif pasif yönetimi ,risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatıldı. 

Hazine ve Dış Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer tarafından gerçekleştirilen eğitimde personel; Hazine Biriminin fonksiyonları, Hazine birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve kullanım özellikleri, hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylarıyla tanıma fırsatı buldular. Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, çok sayıda uygulama örneği ve simulasyonlarla destekledikleri eğitim sonrası yaptığı açıklamada, Capitalbank olarak süreç ve sistemlerde kaliteyi iyileştirici, bireysel ve takım performansını geliştirici eğitimlere devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Tam gün süren eğitim sonrası katılan personele katılım sertifikaları Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından verildi. İnsan kaynağının en önemli ekonomik girdi olduğunun altını çizen Tekin Arhun, Capital Grup bünyesinde çalışan personelin kendi bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım ederek, kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsatlar sunarak gelişme ihtiyaçlarına destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti. 

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.