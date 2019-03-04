CapitalBank 19’uncu şubesini Gönyeli’de hizmete açtı

Bankacılık sektöründe başarılı çizgisini sürekli yükselten ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerine hizmet veren CapitalBank hizmet ağını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Hizmete girdiği ilk günden bu yana sektörün gelişmesi için yenilikçi ürünler sunmaya devam eden CapitalBank, Gönyeli Şubesi’nin hizmete girmesiyle birlikte şube sayısını toplam 19’a çıkararak KKTC’nin en yaygın şube ağına sahip özel sermayeli yerel bankası oldu.

CapitalBank yeni açılan Gönyeli Şubesi ile Gönyeli Halkı’na yenilikçi ve öncelikli bir bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyor. 25 Şubat 2019, Pazartesi tarihinde hizmete giren Gönyeli Şubesi’nin müdürlüğünü Ahmet Sertuğ yürütecek. Ahmet Sertuğ konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CapitalBank Gönyeli Şubesi olarak CapitalBank hizmetlerini Gönyeli halkının ayağına götürmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Gönyeli Şubesi’nin öncelikli olarak tüm Gönyeli halkının her zaman yanında yer alacağını, onların hayatlarına gerek finansal gerekse toplumsal anlamda değer katacaklarını belirtti.

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ise; Gönyeli’ye ve Gönyeli insanına büyük değer verdiklerini ifade ederek, CapitalBank’ın hizmet yarışındaki 19’uncu halkası Gönyeli Şubesi’nin bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Sektörün en hızlı büyüyen bankalarından biri olan CapitalBank’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatın her alanına yaptığı desteği her geçen gün artırdığını belirten Tekin Arhun, işletme bankacılığında tam bir finansal portal anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Tekin Arhun 2019 yılı içerisinde şube sayısını 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini de açıkladı.