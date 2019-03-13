Capital Group'tan 2018 yılında devlete 36 milyon TL vergi

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun Capital Group’un 2018 yılı ekonomik verilerini ve 2019 yılı beklentilerini açıkladı. Capıtal Group olarak 2018 yılında devlete verilen toplam vergi: 36 milyon TL. 2019 yılı için hedef: 46-47 milyon TL

KKTC’nin katma değer yaratan en önemli gruplarından Capital Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, 2018 yılında Group şirketleri olarak ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı açıkladı ve 2019 yılı için çıtayı daha da yükselteceklerini belirtti. Şu ana kadar gerçekleşen kesin hesaplara göre; 2018 yılında Capital Group’un KKTC devletine verdiği Gelir ve Kurumlar Vergisi, BSİV, Stopaj, Meslek Vergileri ve diğer vergiler toplamı 36 Milyon TL.

VERGİLERİN HARİCİNDE ÜLKE EKONOMİSİNE HER AY 3.1 MİLYON TL YILLIK 37.2 MİLYON TL SICAK

Tekin Arhun Capital Grub’un yaklaşık 550 personeline her ay toplamda 3 milyon 95 bin Türk Lirası maaş ödediğini, maaş zamlarının ise devletin artış verdiği dönemlerde yine devletin açıkladığı artış oranlarıyla yapıldığını söyledi. Capital Grup olarak KKTC ekonomisine yarattıkları finansal destek, gelir ve kurumlar vergisi yanında personel maaşlarıyla da yıllık 37 milyon 200 bin Türk Lirası sıcak para akışı sağladıklarını ifade etti. Arhun; Capital Grub’un aktif büyüklük, portföy değeri ve yaratılan istihdamla KKTC için değer yaratmaya devam etmekte kararlı olduğunu belirtti.

TEKİN ARHUN: 2019 YILINDA KARLILIKLA BİRLİKTE VERGİLERİMİZİ DE ARTIRACAĞIZ

2019 yılı için istihdam yaratma, büyüme ve karlılık hedeflerini yükselttiklerini belirten Tekin Arhun, 2019 yılında da KKTC bütçesi ve ekonomiye kaynak yaratmaya devam edeceklerini açıkladı.

2018 YILI AKTİF BÜYÜME ORANINDA CAPİTALBANK BİRİNCİ

Capital Group iştiraklerinden olan Capitalbank, 6 yıl gibi kısa bir sürede özel sermayeli yerel bankacılık sektörünün ilk üç bankası arasına girmeyi başardı. Capitalbank 2018 yılı itibarı ile sektörün ortalama büyüme oranının 2 kat üzerinde büyüme hızı ile rakiplerinin oldukça ilerisine geçip, 2018 yılı içinde %53 aktif büyüme oranıyla birinci Banka olma ünvanını elde etti.

CAPİTALBANK GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKAÇALI: “2018 YILINDA DA SAĞLIKLI VE KARLI BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRDÜK”

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin yakaladıkları başarıda önemli etkisi olduğu belirten Capitalbank Genel Müdürü Mehmet Akaçalı şunları söyledi: Capitalbank kurulduğu günden bu güne her yıl aktiflerini, kredilerini, mevduatını ve karını %100’ün üzerinde yıllık ortalama, özkaynaklarını ise yaklaşık %150 yıllık ortalama ile büyütmeyi başaran tek banka olma ünvanını elde etti.

2018’DE STRATEJİK SEKTÖRLERE 1.3 MİLYAR TL FİNANSMAN SAĞLANDI

KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için stratejik sektörlere kaynak aktarmayı milli bir görev olarak benimsediklerini ifade eden Genel Müdür Akaçalı, 2018 yılında bu sektörlere toplamda 1.3 milyar TL finansman sağladıklarını açıkladı. Akaçalı “KKTC’nin geleceğinde rol oynayan her türlü yatırımı desteklemeye devam ederek sektördeki zirve yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

CAPİTALBANK CAPİTAL GRUB’UN BÜYÜME MOTORU

Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Capitalbank’ın önemli bir performans göstererek Capital Grub’un göz bebeği haline geldiğini, yüksek potansiyeliyle birlikte grubun büyüme motoru olarak görüldüğünü belirtti. Temas ettikleri tüm paydaşlar ve KKTC için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Arhun, ülke ekonomisine yapmış oldukları bu katkılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde, 2018 yılı içinde sektörde şube ağını büyüten tek banka olduklarını da açıklayan Arhun, KKTC’nin dört bir köşesinde bankacılığın erişilebilirliliği konusunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini sözlerine ekleyerek, 2019 yılında da 3 yeni Capitalbank Şubesini farklı bölgelerdeki insanlarla buluşturacaklarının ve toplam şube sayısını 21’e çıkartacaklarının müjdesini verdi.