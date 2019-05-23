Çanlar kimin için çalıyor?

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
Türkiye’nin S-400 alım kararı NATO için cevaplanması zor sorular yaratıyor diyen Almanya’da dün itibarı ile sürece dahil oldu. Hatırlanacağı üzere, CNBC’de yayımlanan bir haberde, Washington’un Türkiye’ye S-400'ten vazgeçmesi ve ABD’den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara’nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirmişti
- Kremlin ise Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının Ankara’nın da belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğunu açıklayarak, haberde ABD’nin Türkiye’ye verdiği iddia edilen ültimatomu kabul edilemez olarak nitelendirdi
- Son günlerde göreceli olarak sakin bir görünüm arz eden TL ve TL cinsi varlıklarda dün itibarı ile yeniden satış baskısı oluştu. TCMB’nin istisnai günden çıkarak (%25,50 gecelik fonlama) yerine haftalık ve %24 faiz ile repo ihalesi açması ve elbette S-400 ile ilgili haber akışı TL’de ılımlı giden görünümün tekrar bozulmasına neden oldu
- Türkiye’nin yabancı yatırımcı nezdine riskini gösteren CDS primleri, dün itibarı ile 500 seviyesini geçerek Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “ABD’den gelecek yaptırımlara hazırlanıyoruz” diyerek S-400 konusunda Ankara’nın geri adım atmayacağını net bir dille de belirtmiş oldu
- USD/TRY kuru günlerdir 6,05’li seviyelerin etrafında dalgalanması ardından ABD’nin ültimatomu ile yeniden günlerdir yukarda dile getirdiğimiz 6,13 seviyesinin kıyısına kadar yükseldi. Aşağıda 5,95 yukarda 6,13 “gri alan” olarak gördüğümüz bu bölgenin üst bandı bu sabah itibarı ile zorlanıyor. 6,13 seviyesinin üzerinde piyasalar yeniden alıcıların kontrolüne geçecektir ve yukarda ilk etapta 6,18 devamında ise 6,2460 seviyesi takip edilebilir (bakınız grafik)
- Son dönemlerde döviz alandan binde 1 vergi alınması dahası, 100 bin dolar ve daha fazla alanın TL’sini bugün alıp dolarını yarın verme yönünde valör engeli, özetle yasaklamalar, kur üzerinde var olan alım iştahını baskılamak yerine daha fazla zihinlerde soru işaretleri yaratıyor. Yabancı basında, valör uygulamasının yumuşak sermaye kontrolleri olarak görülmesini olumsuz haber olarak okuyoruz.
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