Çanlar gelişmekte olan ülke para birimleri için çalıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar oldukça tatsız bir günü geride bıraktı.
- Bir tarafta ABD’de açıklanan mikro ve makro bazda veriler virüsün ağırlığını hissetirirken, diğer tarafta ise petrolün arz kesintisine ragmen önlenemez düşüşü, moralleri bozuyor.
- OPEC+ almış olduğu 9,7 milyon varil üretim kesinti kararı, petrol maalesef ipten alamadı. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı hafta başına göre neredeyse %25'e yakın değer kaybetti.
- Petrolün sert değer kaybı, finansal varlık grupları arasında gelişmekte olan (EM) ülke para birimlerini ciddi şekilde hırpaladı.
- Enerji ihraçatçısı olan Güney Afrika, Rusya, Meksika ve Brezilya para birmlerinde dün %3’e varan değer kayıplarına görüldü. EM para birimleri içerisinde yer alan TL, her ne kadar enerji ithalatçısı olarak süreçten daha az yara alsa da, TCMB rezervlerine yönelik endişeler ve beraberinde bulaşıcılık etkisi ile negatif havadan kaçamadı.
- Türk Lirası, dolara karşı, sene başına göre bakılırsa, %16 değer kaybı ile ligin 5. sırasında yer alıyor. İlk dörte ise, yukarda da değindiğimiz üzere Güney Afrika (%34), Brezilya (%30), Meksika (%27) ve Rusya (%21) yer alıyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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