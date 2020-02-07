Çanlar EUR ve GBP için mi çalıyor?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarında “bekle ve gör” tarzında bir hava hakim. Her ne kadar neyi beklediğimizi tam olarak bilemesek de, USD/TRY kurunda son günlerde yatay ve adeta 5,9850’ye demir atmış bir görüntü var.
- Nerdeyse psikolojik 6 seviyesinin altında, ABD-İran gerilimi ile yılın ilk günlerinde test edilen 5,99 seviyesinin kıyısında, son 9 ayın en yüksek seviyelerinde bekleyişin kısa bir süre içerisinde kendisine yön tayin edeceğini düşünüyoruz.
- Mesela bugün, her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kırılmanın fitilini ateşleyecek katalizör olabilir mi? Hatırlanacağı üzere, ABD’de son dönemlerde açıklanan hem mikro hem de makro bazda veriler, doların değer kazanmasına neden olmuştu.
- İçerde ise, kurun yatay seyrine paralel düşen oynaklık oranı, son dönemlerde otoritenin almış olduğu önlemlerin bir yansıması olarak da görülmelidir: Satılabilecek TL’nin rekor kıran DTH ile azalması, yurtdışı bankalara yapılacak türev işlemlerine sınırlama getirilmesi, yurtiçinde işlemlere valör uygulanması, Banka Sigorta İşlem Vergisinin artırılması ve kamu bankalarının dengeleyici bir rol üstlenerek döviz piyasasında boy göstermesi…
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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