Çangar Motors 20 yaşında!

KKTC otomotiv sektörüne yön veren Çangar Motors sektördeki 20. yılını kutluyor

KKTC otomotiv sektörüne yön veren Çangar Motors sektördeki 20. yılını kutluyor.

Çangar Motors’un kurucusu ve direktörü Mehmet Çangar; Tüm ailem ve her bir çalışanımız bugünkü başarımızda pay sahibidir. Her zaman uyumlu ve işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız ve katkılarını bundan sonra da sürdüreceklerinden emin olduğum halkımıza 20 yıldır bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Çangar "Kurulduğumuz günden bugüne yaklaşık 14.000 kişiyi araç sahibi yaptık ve Çangar Motors olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. 1999 yılında Dünya’nın en büyük otomobil üreticisi BMW’nin ülkemizdeki resmi ve tek ithalatçısı olduk ve yolumuza BMW markasını ‘’halkın arabası’’ yapma sloganı ile yola çıktık ve öyle de yaptık."

Kıbrıs halkının her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ettiğine inandığını belirten Mehmet Çangar "halkımız için daha çok çalışacağız’’ diyerek sözlerine son verdi.

20. Yıla özel kampanya

20. yıla özel yapılacak kampanyalar kapsamında basına bilgi veren Mehmet Çangar; ‘’temsilcisi olduğumuz markalar ile 2018 sonunda yaptığımız toplantılar sonucunda 20. Yılımıza özel indirimli fiyatlar aldık ve bu indirimleri direkt fiyatlarımıza yansıtarak daha da uygun fiyatlara araç sahibi olma şansını halkımıza sunacağız. Yine bu sene içerisinde gerçekleşecek araç lansmanlarımız ve belirli süreler için geçerli olacak kampanyalarımız olacak. 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumu için çalışıp, emek veriyoruz ve bunu yıllarca severek yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.