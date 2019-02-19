Çalışanlara Sağlık Sigortası motivasyonu

Near East Bank ve Near East Hayat, tüm çalışanlarını; Yakın Doğu Topluluğu’nun önemli kurumlarından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde geçerli olacak, sağlık sigortası uygulaması ile sigortaladı

Near East Bank ve Near East Hayat, müşterilerine sunduğu çözümlerin yanı sıra çalışanlarının sağlığı için de fark yaratan bir adım attı.

İki şirket, Ocak ayı itibari ile tüm çalışanlarını; Yakın Doğu Topluluğu’nun önemli kurumlarından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde geçerli olacak, sağlık sigortası uygulaması ile sigortaladı.

Near East Bank ve Near EastHayat çalışanları için hazırlanan, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını kapsayan sağlık poliçesi; ameliyat, yoğun bakım, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, ambulans; doktor muayene, ilaç, fizik tedavi ve rehabilitasyon, röntgen ve laboratuvar tetkikleri, ileri tanı yöntemleri ve poliçe kapsamındaki diğer teminatlarla birlikte oldukça kapsamlı bir sağlık imkanı sunuyor.

Near East Hayat, çalışanlarına anlaşmalı sağlık kurumlarında kullanabilmeleri için “Sigortalı kart”ları hazırladı. Artık sigortalı tüm çalışanlar anlaşmalı sağlık kurumunda bu kartı kullanarak hizmet alabilecekler.

KKTC’nin en güvenilir banka markası olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Near East Bank, önce çalışanların sağlığı dedi ve “Özel Sağlık Sigortası” uygulaması ile alanında bir ilke imza atarak çalışanların sağlık ile ilgili giderlerini koruma altına aldı.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap,müşterlerine sundukları hizmetlerin yanı sıra çalışanların motivasyonu için de daha iyi hizmetler sunacaklarını veilerleyen süreçte yarattıkları değeri arttırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Haskasap; “Özel Sağlık Sigortası çalışanlar için önemli bir yan hak. Bu uygulama ile birlikte çalışanlarımızınNear East Bank’a duydukları güven ve bağlılık için önemli bir adım atmış olduk. “ dedi

Near East Hayat olarak hem müşterilerinin hem de çalışma arkadaşlarının sağlığının çok değerli olduğunu ve Sağlık Sigortacılığında daha pek çok yeni adım atacaklarını belirten Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, ileride sağlık poliçelerine çeşitli koruma programları ilave edeceklerini söyledi.

Erken tanının insan sağlığı için önemini vurgulayan Şengün;40 yaş ve üstü kadınlara Kontrol Mamografisi, 40 yaş ve üstü erkeklere ise PSA teminatları vermek suretiyle her yıl bu segmentteki sigortalılarının kontrollerini sağlayacaklarını belirtti.

Önce Çalışanların Sağlığı

Hayat ve Sağlık Sigortacılığı alanında iddialı olan Near East Hayat, kendi çalışanlarına sağladığı bu olanaklahızla gelişen ve önemli derecede büyüme potansiyeli olan pazarda “Özel Sağlık Sigortaları” konusunda farkındalık yaratma çalışmalarını başlatmış oldu. Lha