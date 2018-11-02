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Çalışanlara “Mali Analiz ve Bireysel Kredi Tahsis Süreçleri” eğitimi

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Çalışanlara “Mali Analiz ve Bireysel Kredi Tahsis Süreçleri” eğitimi
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Çalışan sayısını günden güne artırarak KKTC’nin en hızlı büyüyen bankası konumuna ulaşan Near East Bank,  Mali Analiz ve Bireysel Kredi Tahsis Süreçleri hakkında çalışanlara yönelik eğitim düzenledi.

Near East Bank’ın gelişime ve öğrenmeye açık personeli, dinamik kurum kültürü ve bu kültürün sürdürülebilir kurum başarısına paralel olarak,her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlarına yönelik eğitimler düzenleyerek bilgi düzeyleri geliştirildi. Bireysel Kredi Tahsis Birimi Kıdemli Müdürü Murat Gökhan Kodak ve Ticari Kredi Tahsis Birimi Müdür Yardımcısı Halil Yorgancıoğlu tarafından verilen eğitim Yakın DoğuÜniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Müşteri temsilcilerine yönelik yapılan eğitimde; tüketici kredileri hakkında genel bilgi verildikten sonra bankadaki iş akışları üzerinde durulurken, müşteri istihbaratının önemi ve nasıl yapıldığına ilişkin yöntemler hakkında bilgi verildi. Kredi analizlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan eğitimde. KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Üstlenilen Risklere İlişkin Tebliğ”in tüketici kredilerine getirdiği değişilikler ve uygulamada dikkate alınması gereken hususlar hakkında bilgi verildi. 

“İnsan” odaklı yaklaşımlarını sadece müşterilerine değil, çalışanların hayatını da güzel kılmak üzere uygulayan Near East Bank, sunduğu eğitim ve gelişim fırsatlarıyla her yıl olduğu gibi bankanın başarı hikayesine yeni sayfalar ekliyor. Bankanın kariyer odaklı eğitime özel önem vermeyi yeni yılda da sürdüreceği açıklandı. Lha

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