Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’nda yatırımı olan KKTC vatandaşları ve 2008 yılı öncesi yatırımı olup, prim yatırımları hala devam eden diğer ülke vatandaşlarının İhtiyat Sandığı primlerini üst limit 10 bin TL olmak üzere aylık 2 bin TL maaş olarak kullanabileceğini kaydetti.

Çalışmanın bu hafta tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Sucuoğlu, “ilk etapta düzenleme 3 aylık olmak üzere yapılacak, hedef 5 ay”dedi.

İnterneten yayın yapan bir web tvde yayınlanan Kovid-19 Özel Yayını’nda konuşan Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’nda yapılan bu düzenlemenin devletin aylık vereceği 1500 TL dışında bir düzenleme olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Sucuoğlu, “devletin vereceği 1500 TL ve İhtiyat Sandığı’nda yapılan bu düzenleme ile çalışanın eline aylık 3500 TL geçmiş olacak” dedi.