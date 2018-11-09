Çağ-Sen Li -Koop'ta çoğunluk sendikası oldu

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) çoğunluk sendikası olma konumuna ulaştığını bildirdi.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu’nın verdiği bilgiye göre, sendikanın Li-Koop’ta çoğunluk sendikası olma konumu “42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 10. Maddesi” gereği olarak bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı olarak bildirildi.

Davulcu, sendikanın yasal olarak Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi yapma anlamında yetkili olduğunun teyidi için gerekli başvurunun yapıldığını kaydetti.

“Sendikamız, Li-Koop işveren temsilcileri ile toplu görüşmeye, yasanın öngördüğü gerekli duyuruları yaparak hafta başından itibaren görüşmelere başlamaya hazırdır.” diyen Davulcu, özel sektör çalışanlarının örgütlenip sendikalaşması ve Toplu İş Sözleşmeli olarak çalışması çabalarının da devam ettiğini belirtti.