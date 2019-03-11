Büyüme ve cari işlemler dengesi beklenirken, gözler ABD-Türkiye ilişkilerinde

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
TÜİK tarafından açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) geçtiğimiz yılın son çeyreğinde TL’de yaşanan sert değer kaybı, sıkı finansal koşullar ve haliyle iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle çeyreksel bazda %2,7 daralması, 2018’in tamamında ise büyümenin %2,5 olarak açıklanması bekleniyor. Büyümeninpotansiyel büyüme hızı olan %4,5 -5,0 bandının altında kalması işsizliğin artmasına; üstünde kalması ise enflasyon ve beraberinde cari açıkta genişlemeye neden oluyor. Hatırlanacağı üzere, Türkiye ekonomisi, 2016’da %3,2 büyümesi ardından 2017’de iç talep kaynaklı %7,4 büyümüştü. İlgili dönemde aşırı ısınma tartışılırken, ekonomi 2018 genelinde devamlı ivme kaybetti
- Büyüme verisinin yanı sıra, TCMB bugün cari işlemler dengesini açıklayacak. Ekonomik aktivitede görülen yavaşlama nedeniyle, cari işlemler dengesi dört ay fazla verdikten sonra Aralık’ta açık vermişti. Cari işlemler dengesinin yılın ilk ayında açık vermesi beklenirken, bir önceki yıla kıyasla iyileşme trendinin de sürmesi bekleniyor
- Her ayın ilk Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam verileri beklentileri karşılayamadı. Tarım dışı sektörde manşet istihdam artışının sadece 20bin kişi artmasını (beklenti: + 180bin) kötü hava koşulları ve Hükümetin kapalı olması ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Saatlik ücretlerde ciddi bir artış söz konusu olurken (2009’dan bu yana en yüksek seviye), işsizlik oranı da %3,8’e geriledi. Veriyi dolar negatif olarak yorumlamak oldukça zor
- İngiltere’de kritik haftaya giriyoruz. Başbakan May milletvekillerine seslenerek Brexit anlaşmasına destek çağrısında bulunurken, aksi halde AB’den çıkılamayabileceğinin de altını çizdi. Brexit anlaşması Salı günü İngiltere Parlamentosu’ndan bir kez daha oylanacak. Eğer son iki kez olduğu üzere Parlamento’dan geçemezse, Çarşamba günü İngiltere AB’den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmayacağı oylanacak. İngiltere Parlamentosu’nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmesi halinde Perşembe günü bir oylama daha yapılacak
- İçerde, yerel seçimlere üç hafta kala, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik artan endişeler ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yılbaşından beri devam eden iyimserliğin yerini son haftalarda alan riskten kaçma hareketine paralel satıcılı hava korunuyor.
- GBP/USD
Salı günü, İngiltere Parlamentosu’nda, 2 defa kabul görmeyen Brexit anlaşmasının bir kez daha kabul görmeyeceği, Çarşamba günü ise İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının reddedileceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda, İngiltere’nin AB’den ilave bir zaman talep etmesi en olası senaryo olarak görülüyor. Başbakan May, Brexit konusundaki belirsizliği sürdürmenin hiç kimsenin çıkarına olmadığını söylerken, 29 Mart sonrasına ertelenmesinin de yeni sorunlar yaratacağını belirtti. İrlanda sınırı konusundaki tıkanıklığı aşmak için “çok ciddi” öneriler getirdiklerini ve AB ile görüşmelerin “çetin” geçtiğini de kabul etti. Ana muhalefet lider Corbyn, Salı günü yapılacak oylamada anlaşmayı desteklemeyeceklerini, anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırma yönünde oy kullanacaklarını söyledi.
Gelişmeler karşısında, Sterlin’in Dolar karşısında değer kaybederek yeniden 1,30 seviyesinin altına geçtiğini görüyoruz. 55 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların etrafında hareket devam ediyor. Gelişmeleri yeniden kenardan takip ediyoruz