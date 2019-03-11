Büyüme ve cari işlemler dengesi beklenirken, gözler ABD-Türkiye ilişkilerinde

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.

TÜİK tarafından açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) geçtiğimiz yılın son çeyreğinde TL’de yaşanan sert değer kaybı, sıkı finansal koşullar ve haliyle iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle çeyreksel bazda %2,7 daralması, 2018’in tamamında ise büyümenin %2,5 olarak açıklanması bekleniyor. Büyümeninpotansiyel büyüme hızı olan %4,5 -5,0 bandının altında kalması işsizliğin artmasına; üstünde kalması ise enflasyon ve beraberinde cari açıkta genişlemeye neden oluyor. Hatırlanacağı üzere, Türkiye ekonomisi, 2016’da %3,2 büyümesi ardından 2017’de iç talep kaynaklı %7,4 büyümüştü. İlgili dönemde aşırı ısınma tartışılırken, ekonomi 2018 genelinde devamlı ivme kaybetti