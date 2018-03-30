Sorunların günlük yaklaşımlarla değil, reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğinin raporda yer aldığını belirten Erhürman, “Hastalık teşhis edildi, tedavi de belli. Bütün mesele cesaret meselesidir” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2017-2018 Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu” bugün açıklandı.

Raporun sunum etkinliğinde konuşan Başbakan Tufan Erhürman, sorunların günlük yaklaşımlarla değil, reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğine raporda da işaret edildiğini söyleyerek, “Hastalık teşhis edildi, tedavi de belli. Bütün mesele cesaret meselesidir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, bu raporun geçmiş raporlarda ortaya konan sıkıntıların aşılmadığını gösterdiğini ve bu sorunların kronikleşerek ekonominin tümünü olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Erhürman, sorunların nasıl giderileceğine ilişkin saptamaların da yapıldığını ama çözüm noktasına ulaşılamadığını söyledi.



Sorunların günlük yaklaşımlarla değil, reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğinin raporda yer aldığını belirten Erhürman, “Hastalık teşhis edildi, tedavi de belli. Bütün mesele cesaret meselesidir” dedi.



Ülkede birçok şeyi değiştirmenin ciddi bir cesaret meselesi haline geldiğini söyleyen Erhürman, siyasetçilerin bir adım atarken alacağı tepkilerden etkilendiğini belirtti.



Erhürman, siyasilerin attıkları her adımda popülizm yapmakla suçlandığını, popülizm yapmadıkları zamanlarda ise diğer birçok kesimin popülizm yapmaya devam edebildiğini söyledi.



Yapılan anketlerde siyasetçiye güvenin ölçüldüğünü dile getiren Erhürman, “Bir de siyasetçiye sorulsa şu kesime ne kadar güveniyorsunuz diye oradan da ilginç sonuçlar çıkar” dedi.



Asgari ücretin belirlenmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan sorunlardan örnek veren Erhürman, sorunu yaratanların ve sorun yaşayanların popülizm yapabildiğini söyledi.



“DEĞİŞİKLİK YAPMAYA KARARLIYIZ”



Başbakan Erhürman, yeni bir siyasi paradigma ortaya çıkacağını, hükümetin yaşanan sorunların bilinciyle göreve geldiğini ve ciddi değişiklikler yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.



Raporda algı ile gerçeklik arasında farkın açıldığının ortaya konduğunu söyleyen Erhürman, bu konuyu irdelemek istediğini kaydetti.



Erhürman, doğru ve planlı yatırım odaklı büyümenin temel hedefleri olduğunu ifade etti.



Bu dönemi önemli bir dönem olarak gördüklerini söyleyen Erhürman, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesini bir kampanya şeklinde yürütmekte kararlı olduklarını, bu kampanyanın içinde işinsanları, medya ve kamuoyunun tüm kesimlerinden destek beklediklerini belirtti.