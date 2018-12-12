Bütçede ürküten tablo

2019 Mali Yılı Bütçesi, Meclis’te görüşülmeye başlandı. Açıklanan rakamlar, KKTC’nin tam anlamıyla borç batağında olduğunu ortaya koydu. KKTC’nin 5 milyar 988 milyon TL iç borç, 23 milyar 186 milyon TL dış borç olmak üzere toplam 29 milyar 174 milyon TL kamu borcu bulunuyor

Mali Protokol’ün imzalanamaması nedeniyle Türkiye’den kaynak akışı aylardır gelmiyor. Türkiye’den aktarılacak kaynakların yıl sonuna kadar sağlanamaması halinde KKTC’nin 31,4 milyon TL bütçe açığı olacak

7 milyar 731 milyon TL olan KKTC bütçesinde 2 buçuk milyar TL’den fazlası; maaşlara gidiyor. 2017’de 120 Milyon TL olan ek mesai ödemelerinin bu yıl sonu 153 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor

Devlet kaynak sıkıntısı çekerken, maliyeden siyasi partilere milyonlarca TL aktarılıyor. 2018’de 10,5 milyon TL olan siyasi partilere ayrılan pay, yüzde 29.40 artış ile 13 milyon TL’ye bağlandı

Ülkede 28 belediyenin sadece 9’u devletten alınan katkı paylarına eşit oranda veya üzerinde öz gelire sahip. Sosyal Sigortalar’ın borcu 148 milyon TL olurken, BRT’ye ise 107,9 milyon TL kaynak aktarılıyor

13. maaşlar 20 Aralık’ta ödenecek

Kamuda çalışanlar ve emeklilerin dört gözle beklediği 13. Maaş için tarih verildi. Maliye Bakanı Denktaş, 13. maaşların 20 Aralık Perşembe günü ödeneceğini belirtti.

KKTC borç batağında

KKTC’nin eylül sonu itibarıyla 5 milyar 988 milyon TL iç borç, 23 milyar 186 milyon TL dış borç olmak üzere toplam kamu borcu 29 milyar 174 milyon TL’ye yükseldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eylül sonu itibarıyla 5 milyar 988 milyon TL iç borç, 23 milyar 186 milyon TL dış borç olmak üzere kamu borcunun 29 milyar 174 milyon TL’ye yükseldiğini açıklayarak, “Kamu borç yükünün kontrol altında tutulup azaltılması birinci önceliğimiz olmak zorunda” dedi.

Denktaş, bu rakamın tahmini Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 180’ine tekabül ettiğini ve kamu maliyesiyle ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Serdar Denktaş, ülkenin en büyük sorunlarından birinin, giderlerin gelirlerden fazla olması olduğunu vurguladı.

2019’da devlet iç borçlarının faiz ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla 230 milyon TL ödenek öngörüldüğünü söyleyen Denktaş, 2019 bütçesinin

2018’e göre, genel bütçe büyüklüğünün yüzde 32,96 ve genel bütçe açığının ise yüzde 926 artışla, yerel bütçe büyüklüğünün yüzde 39,48 ve yerel bütçe açığının ise yüzde 130,83 artışla hazırlandığını bildirdi.

Denktaş, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde Türkiye Cumhuriyeti yardımlarının 695 milyon TL, Türkiye Cumhuriyeti kredilerinin 575 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında sunuş konuşması yaptı.

2019 Bütçesi hazırlanırken, bütçe uygulama sonuçları, döviz kurlarındaki değişmeler, büyüme ve enflasyon olarak adlandırılan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışlarının temel dayanaklar olarak alındığını kaydeden Serdar Denktaş, ülkenin en büyük sorunlarından birinin, giderlerin gelirlerden fazla olması olduğunu vurguladı.

Geçmişle ilgili değerlendirmelerde bulunan Denktaş, şu verileri paylaştı:

“2013 mali yılı 45,4 milyon TL, 2014 mali yılı 32,4 milyon TL, 2015 mali yılı 104,1 milyon TL Bütçe açığı ile kapatılmıştır. 2016 mali yılı 20,8 milyon TL, Bütçe fazlası ile kapatılmıştır.

Kesin Hesap Yasa Tasarısı görüşülecek olan 2017 yılı açık tahmininde yanılmakla birlikte 206,7 milyon Türk Lirası olarak öngörülen açık 106,8 milyon Türk Lirası bütçe fazlasıyla kapatılmıştır.”

“2018’DE 31,4 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Denktaş, 2018 yılı bütçe öngörü ve gerçekleşme rakamlarını bakıldığında; 2018 mali yılı bütçesi 5 milyar 815 milyon TL bütçe büyüklüğü ve 83 milyon TL genel bütçe açığı ve 543 milyon TL yerel bütçe açığı öngörüsü ile yasalaştığını; 2018 mali yılının, yıl sonu ahminlerine göre 68,6 milyon TL genel bütçe fazlası öngörülmekle birlikte ekonomik program ve mali protokollere göre Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanması gereken kaynakların yıl sonuna kadar sağlanamaması halinde 31,4 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü açıkladı.

Yerel bütçe açısından, 2018 yerel bütçe büyüklüğü 543 milyon TL, bütçe açığı ile 5 milyar 45 milyon TL olarak öngörülen yerel bütçenin yıl sonunda 5 milyar TL’ye ulaşacağı, böylece öngörülenin 45 milyon TL altında kalacağı ve buna karşın 4 milyar 502 milyon TL olarak öngörülen yerel bütçe gelirlerinin ise yıl sonu 4 milyar 968 milyon TL’ye ulaşacağı ve bütçe açığının ise 31,4 milyon TL olarak gerçekleşeceğinin hesaplandığını anlatan Denktaş, şöyle konuştu:

“Yukarıda değinilen 2018 yılı bütçe öngörü ve gerçekleşme rakamlarına bakıldığında, 2018 yılı bütçe hazırlığına göre yüzde 5.7 olan asgari ücret artış öngörüsü, yüzde 20.5 olarak gerçekleştiği ve ayrıca TÜFE oranlarında DPÖ verilerine göre yapılan toplamda yüzde 12.2 artış öngörüsüne karşın gerçekleşmenin toplamda yüzde 19.96 ve hükümet kararı ile de 2011 sonrası işe girenler için toplamda yüzde 23 olarak uygulandığı yine ayrıca Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinde akaryakıt payının öngörülenin altında kalması ve elektrik kullanımı ile ilgili giderlerin öngörüye göre yüzde 84,3 oranında artması dikkate alındığında 2018 yıl sonu bütçe açığı rakamının öngörülene göre büyük bir boyutta olmadığı söylenebilir”.

AÇIĞIN İÇ KAYNAKLARLA KARŞILANMASI HEDEFLENİYOR

2019 bütçesinin 7 milyar 731 milyon 500 bin TL gider, 6 milyar 880 milyon TL gelir ve 851 milyon 500 bin TL açıkla onaylandığını kaydeden Denktaş, öngörülen bütçe açığının iç kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Denktaş, bunun kendilerine daha fazla görev yüklediğinin bilinciyle çalışmalarının artırarak sürdüreceğini söyledi.

Maliye Bakanı Denktaş, 2018 bütçesinin görüşülmesi sırasında kürsüden “Özellikle yerel gelirlerimizde, gelirlerin artırılmasına bağlı olarak hedeflerin tutturulması sonucu; görevimiz, ülkenin ihtiyacı olan projelerin hızla hayata geçirilmesidir. Bu bağlamda, reel sektör ile yatırımlara hız kazandırılarak, üretimi ve buna bağlı olarak istihdamı artırmak temel hedefimizdir” dediğini hatırlattı. Denktaş buna paralel, 2017’de TC kaynaklı yatırımlar ve reel sektör destekleri öngörülenin üzerinde gerçekleşirken, yine 2017 yılında yüzde 78,85 artış ile 70 milyon TL’den 125,2 milyon TL’ye yükseltilen ve öngörülenin üzerinde gerçekleşen Mahalli Kaynaklı Yatırımlarının 2018’de yüzde 40,45 artış ile 175,8 milyon TL’ye yükseltildiğini kaydetti.

Bu rakamın 2016 mahalli kaynaklı yatırımlarına göre yüzde 151,21 artışa karşılık geldiğini söyleyen Denktaş, ülkenin kanayan yarası olan aşırı borç yükünün 30 Eylül 2018 sonu itibariyle 5 milyar 988 milyon TL iç borç, 23 milyar 186 milyon TL dış borç olmak üzere 29 milyar 174 milyon TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Bu rakamın, tahmini GSYİH’nın yüzde 180’sine tekabül etmekte olduğunu söyleyen Denktaş, bu durum kamu maliyesini ve ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’den 695 milyon TL yardım

Serdar Denktaş, 2018 Mali Yıl Bütçesi’ne göre, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin genel bütçe büyüklüğünün yüzde 32,96 ve genel bütçe açığının ise yüzde 926 artışla, yerel bütçe büyüklüğünün yüzde 39,48 ve yerel bütçe açığının ise yüzde 130,83 artışla hazırlandığını anlattı.

Denktaş, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde Türkiye Cumhuriyeti yardımlarının 695 milyon TL, Türkiye Cumhuriyeti kredilerinin 575 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

TÜFE, 2001’den beri en yüksek seviyede

2018 yılında Tüketici Fiyatları Endeksi’nin kasım sonu itibariyle 11 aylık dönemde yüzde 31,93 oranıyla 2001’den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2019 bütçesinin Tüketici Fiyatları Endeksi, büyüme oranları, döviz fiyatları ve asgari ücrete bağlı gelişmeler de dikkate alınarak hazırlandığını kaydetti.

Yüzde 5.2 büyüme hedefi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Devlet Planlama Örgütü verilerine göre KKTC ekonomisinin 2015’te yüzde 4.0 ve 2016’da yüzde 3.6 büyüme gerçekleştiğini dile getirdi. Denktaş, 2017’de yüzde 3.8, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 5.0 ve 2020 yılında ise yüzde 5.5 büyüme olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Serdar Denktaş, bu bağlamda 2018-2020 orta vadeli program döneminde ortalama yüzde 5.2 büyüme olacağı tahmin edildiğini kaydetti.

Milli gelirde yıllık 19 milyon TL hedefi

Serdar Denktaş, Cari fiyatlarıyla 2015’te 10,222.5 milyon TL, 2016’da 11,601.2 milyon TL ve 2017’de 14,544.8 milyon TL olarak gerçekleşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın, 2018'de 16,224.1 milyon TL, 2019’da 18,686.1 milyon TL ve 2020’de ise 21,468.6 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin edildiğini dile getirdi.

Gelirlerin yüzde 16,43’ü Türkiye’den

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bütçe Yasa Tasarısı’nda öngörülen gelirlerin yüzde 16,43’ünün TC Yardım ve Kredilerinden oluştuğunu açıkladı ve bu oranın 2014-2018 yıllarını kapsayan son beş yılda sırasıyla yüzde 29.68, yüzde 27.55, yüzde 24.36, yüzde 23,24 ve yüzde 21,15 düzeyinde yer aldığını kaydetti.

Personel giderlerine 2,645 milyar TL

7 milyar 731 milyon TL olan KKTC bütçesinde 2 buçuk milyar TL’den fazlası; maaşlara gidiyor. Serdar Denktaş, bütçe büyüklüğünün dağılımı hakkında şu bilgileri verdi:

“2019 Mali Yılı Bütçe Giderleri 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülmüştür.

Personel Giderleri 2,645.2 milyon TL;

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 154.4 milyon TL;

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 560.3 milyon TL;

Faiz Giderleri 230.0 milyon TL;

Cari Transferler 3,354.7 milyon TL;

Sermaye Giderleri 186.6 milyon TL;

Sermaye Transferleri 0.2 milyon TL;

Borç Verme 0.1 milyon TL;

Yedek Ödenekler 600.0 milyon TL.

Toplam Bütçe Büyüklüğü içinde oransal paylar ise şöyle:

Personel Giderleri yüzde 34,21;

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri yüzde 2,00;

Mal ve Hizmet Alım Giderleri yüzde 7,25;

Faiz Giderleri yüzde 2,97;

Cari Transferler yüzde 43,39;

Sermaye Giderleri yüzde 2,41;

Sermaye Transferleri yüzde 0,01;

Borç Verme yüzde 0,00;

Yedek Ödenekler yüzde 7,76.”

Bütçenin finansmanda ise 2019 Mali Yılı Bütçesi gelirlerinin 6 milyar 880 milyon TL olarak öngörüldüğünü dile getiren Denktaş sözlerine söyle devam etti:

“Mahalli Gelirler, 4,512.1 milyon TL,

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri,770.0 milyon TL,

Diğer Fon Gelirleri, 112.0 milyon TL,

Döner Sermaye Gelirleri, 6.8 milyon TL,

Özel Gelirler 209.1 milyon TL,

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları, 695.0 milyon TL; (Yatırımlar ve Reel Sektör 245 milyon TL, Savunma 450 milyon TL),

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri, 575.0 milyon TL, (67/2005 Yasa gereği Ödemeler 100 milyon TL, Faiz ödemesi,

Reform Destekleme ve Kamu Maliyesinin Desteklenmesi 475 milyon TL);

Gelirlerin Bütçe Hacmine Göre Oranı:

Mahalli Gelirler,yüzde 58,36;

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri yüzde 9,96,

Diğer Fon Gelirleri yüzde 1,45,

Döner Sermaye Gelirleri yüzde 0,09,

Özel Gelirler yüzde 2,70,

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları yüzde 8,99,

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri yüzde 7,44,

İç Kaynaklar yüzde 11,01.”

Ekonomik Program hala bitmedi

Ekonomik Program’ın 2019-2021 dönemi çalışmaları henüz tamamlanmadığından, 2019 bütçesinde yer alacak Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı reel sektör ve altyapı yatırımları dağılımı yer almadığını bildiren Denktaş, tümünün dağılımının Ekonomik Program sonrası imzalanacak mali protokolde yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesi altında yer alan Yedek Ödenekler içerisinde gösterildiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Denktaş, bu programlar çerçevesinde aktarılan kaynaklar incelendiğinde, altyapı ve reel sektör ağırlıklı kaynaklara ayrılan payın arttığını, kamu maliyesinin desteklenmesi yani maaş ödemelerinde kullanılan kaynak miktarının ise sürekli azaldığını kaydetti.

Kamu maliyesi için aktarılan kaynağın TC Yardım ve Kredilerinin 2002’de yaklaşık yüzde 75’i, 2009’da yüzde 60’ı son iki yılda yüzde 16’sı ve 2018’de ise yüzde 8’ine karşılık gelmekte olduğunu dile getiren Denktaş, “Sadece bu bile kamu maliyesinde mali disiplin açısından başarılı bir seviyeye ulaşıldığının bir ifadesidir” dedi.

Ek mesailere 153 milyon TL

2017’de 120 Milyon TL olan ek mesai ödemelerinin bu yıl sonu 153 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devamlı surette artan ve adeta karşılarında ikinci bir iş olarak duran ve 2017’de 120 Milyon TL’ye ulaşan, 2018 sonu tahmini 153 milyon olan ve personel giderlerinin yüzde 7’sine denk gelen ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmadığını vurguladı.

Ek mesai konusunun, verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olan ve hükümetin ivedi tedbir alması gereken bir sorun olduğunu dile getiren Denktaş, Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlar arasındaki bütçe görüşmelerinin temeli olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri’nin bütçe içerisindeki payının sadece yüzde 7.25 olduğunu söyledi.

Kamu maliyesinde mali disiplin sonucu sağlanan pozitif etki ile 2015 yılında 43 milyon TL olan mahalli yatırımların, 2016 yılında 69, 2017 yılında 125, 2018 yılında 164 milyona çıkarılmasına imkan verdiğini söyleyen Denktaş, 2019 bütçesindeki yüksek açık bu konuda beklenen artışın yapılmasının zorlaştırıldığını ve 2019 yılı mahalli kaynaklı yatırımların yüzde 10,24 bir artış ile 180,8 milyon TL düzeyine getirildiğini kaydetti.

Yurt içi ve dışı tedavilere 90 milyon TL

Serdar Denktaş, Sağlık Bakanlığı bütçesinde 2018 yılında geçmiş yıla oranla yüzde 34,52 artırılarak 105,6 milyon TL’ye çıkarılan laboratuvar malzemesi ile tıbbi malzeme ve ilaç alımları 2019 yılında yüzde 52,70 artışla 161,25 milyon TL’ye yükseltildiğini dile getirdi. Denktaş, yine, 2018 yılında geçmiş yıla oranla yüzde 28,57 artırılarak 45 milyon TL’ye çıkarılan yurt içi ve dışı tedavilerin 2019’da yüzde 100 artışla 90 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Doğrudan gelir desteği için 2018 yılında geçmiş yıla oranla yüzde 14,71 artırılarak (birikmiş 45 milyon borç dahil olarak) 195 milyon TL’ye çıkarılan ödemeler 2019 yılında yüzde 33,34 artışla (birikmiş 100 milyon TL borç dahil) 260 milyon TL’ye yükseltildiğini dile getiren Denktaş, böylece 5-6 yıldır sürekli borç devreden durumdaki DGD ödemelerinde ilk defa temiz bir sayfa açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Siyasi partilere13 milyon TL

2018 yılında 322,5 milyon TL olan belediyelere yapılan katkının yüzde 29,40 artışla 417,4 milyon TL’ye bağlandığını söyleyen Serdar Denktaş, 2018’de 10,5 milyon TL olan Siyasi Partilere ayrılan payın yüzde 29.40 artış ile 13 milyon TL’ye bağlandığını kaydetti.

Sosyal Sigortalar’ın borcu148 milyon TL

Serdar Denktaş, devletin işveren sıfatı ile yaptığı sosyal güvenlik yatırımları hariç olmak üzere Sosyal Sigortalara sağlanan kaynak yüzde 39,22 artış ile 568 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Yapısal Dönüşüm Programı’nda yüzde 3 olarak hedeflenen aktif/pasif oranının yüzde 2,97’e ulaştığını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 264 milyon TL’ye ulaşan geçmişten gelen borcu 148 milyon TL’ye düşürüldüğünü dile getiren Serdar Denktaş, bu borç içerisinde 80 milyon TL tutarındaki kısmın yapılandırılarak taksit ödemelerinin devletten alınan katkıdan yapılması sağlandığını bildirdi.

Bunun için de bu yıl 36 milyon TL’lik ödenek öngörüldüğünü dile getiren Denktaş, devlette çalışan personelle ilgili olarak devletin bir işveren sıfatı ile ödediği Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderleri için öngörülen 154,5 milyon TL’den ayrı olarak, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında III. Ayak Devlet primleri için 410 milyon TL, Sosyal Sigortalara özel uygulamalar ile ilgili yapılan ödeme için 122 milyon Türk Lirası ödenek öngörüldüğünü söyledi.

SİGORTALARA 568 MİLYON TL

Denktaş, devletin işveren sıfatı ile yaptığı sosyal güvenlik yatırımları hariç olmak ve Sosyal Sigortaların içinde bulunduğu gelir gider dengesizliğini gidermek üzere katkı miktarının 36 milyon TL olarak öngörülmesine rağmen Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sağlanacak kaynak yüzde 39,22 artışla 568 milyon TL olduğunu kaydetti.

BRT’ye 107,9 milyon TL

Serdar Denktaş, 2018’de 82,4 milyon TL olan BRTK’ya sağlanan kaynağın yüzde 39,95 artışla 107,9 milyon TL olduğunu ve ayrıca, mahalli kaynaklı yatırım projeleri ile solar enerji, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları için 2,7 milyon TL kaynak yaratıldığını belirtti.

19 belediye batık

Ülkede 28 belediyenin sadece 9’u devletten alınan katkı paylarına eşit oranda veya üzerinde öz gelire sahip

Konuşmasında belediyelere özellikle yer vermek istediğini söyleyen Serdar Denktaş, 2009’a kadar yüzde 6 olan Belediye Katkı Paylarının 2009 başında yüzde 7,6’ya,2010’da yüzde 8,5’e, 2016’dan itibaren de yüzde 9,25’e yükseltildiğini kaydetti.

2017 yılında Belediyelere Katkı Payının yüzde 18,33’lük bir artışla kapatıldığını dile getiren Denktaş, 2018 Yılı Mali Yıl bütçesinde de yüzde 23,58’lik bir artışla 332,5 milyon TL ve 2019 yılında ise yüzde 29,40 artışla 417,4 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle son yıllara bakıldığında belediyelere sağlanan devlet katkısının, yerel gelirlerde elde edilen artışın çok üzerinde olduğunun açıkça görüleceğini dile getiren Denktaş, “Buna ilaveten, devlet tarafından Ekim 2007’den itibaren üstlenilen ve ödenmeye başlanan ve devam eden bugün itibarıyla 342 belediye emeklisi için ise 29 milyon TL ödenek ayrılmıştır” dedi.

“28 BELEDİYEDEN SADECE 9’UNUN DEVLET KATKISI ORANINDA VEYA ÜZERİNDE ÖZ GELİRİ VAR”

Serdar Denktaş, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projeleri için Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile sağlanan ve devirlerle birlikte 2019’da 119,1 milyon TL ve AB Mali Yardımları çerçevesinde yapılacak katkıların bunların dışında olduğunu söyledi. Denktaş, 28 belediyenin sadece 9’unun devletten alınan katkı paylarına eşit oranda veya üzerinde öz gelire sahip olduğunu söyledi.

Vergi ödeyenlere ödül

Yasal vergilendirme süresinde beyannamelerini sunanlar ve vergileri düzenli olarak ödeyenlere vergi miktarlarına yüzde beş indirim alıyor

Maliye Bakanı Denktaş, geliştirilen yeni yazılımla verginin doğuşundan tahsil edilinceye kadar yapılacak takip sistemiyle vergi gelirlerinin artırılmasında önemli katkılar sağlanacağını, bu projeyle vatandaşların internet üzerinden elektronik beyanname vermelerini ve vergilerini elektronik olarak ödeyebilmelerinin sağlandığını ifade etti.

“Projenin devamında diğer kurumlarla entegrasyon hizmetlerine geçerek ülkemiz insanlarına gelişmiş ülkelerdeki hizmetleri vermeye başladık” diyen Denktaş, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarıyla yapılan entegrasyonda ülkede takribi 90 bin yabancı uyruklu öğrencinin internet üzerinden, dairelere uğramadan muhaceret harçlarını ödeyip muhaceret izinlerini alabilme imkanını sağladıklarını söyledi.

Denktaş, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarıyla yapılan entegrasyonda ülkedeki takribi 90 bin yabancı uyruklu öğrencinin internet üzerinden muhaceret harçlarını ödeyip muhaceret izinlerini alabilme imkanını sağladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vergi mevzuatını daha etkin, adil ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda vergi adaletini daha da pekiştirmek maksadıyla zamanında ve usulüne uygun vergi yükümlülüğünü yerine getiren vatandaşlarımıza ilişkin ödül uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Şöyle ki; yasal vergilendirme süreleri içerisinde beyannamelerini sunanlar ve tahakkuk eden vergileri düzenli olarak yasal sürelerinde ödeyenler ödemekle yükümlü oldukları vergi miktarlarına yüzde beş oranında indirim almaya 2018 yılında başlanmıştır.

Yükümlülerimizin bu ödül sistemimizden yasalar uyarınca faydalanabilmeleri için kesintiye uğratmadan yükümlülüklerini düzenli yerine getirmeye devam etmeleri ve haklarında ilgili süreler içerisinde re’sen, ikmalen ve idarece tarhiyatlar neticesinde ek vergi tahakkuk ettirilmemiş olması koşuldur”

Serdar Denktaş, vergi kayıplarını engellemek adına yürürlüğe giren ödül uygulamalarıyla birlikte vergi adaletini daha da pekiştirmek maksadıyla “zamanında ve usulüne uygun vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen” yükümlülere de yeni yazılımla birlikte asgari ücrete bağlı usulsüzlük cezaları getirilmeye başlandığını belirtti.

Denktaş, “Yürürlüğe koyduğumuz bir diğer uygulama ise vergi kaybı yaratan yükümlülere uygulanacak tarhiyatlarda vergi kaybı miktarına bağlı olarak uygulanacak ceza ile birlikte kayba uğratılan verginin yasadaki beyan ödeme tarihinden itibaren gecikme faizi uygulamasıdır” dedi.

Mali tedbirler

Maliye Bakanı Denktaş, 2018 yılında Türk Lirası’nın aşırı değer kaybından dolayı halkın alım gücünde meydana gelen kayıplardan dolayı yaşanan olumsuzlukları biraz olsun azaltmak amacıyla hükümetin aldığı mali tedbirleri de dile getirdi.

Denktaş, mali tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Gümrüklerde yapılan ithalatlarda kur sabitlenmiş, devlete döviz kira borcu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin borçlarında kur sabitlenmiştir. Kiracıları rahatlatmak amacıyla dövizle kira geliri elde edenlerin döviz stopaj oranı aşağıya çekilerek, elde etikleri döviz gelirinin kuru sabitlendi. 1 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılan kira sözleşmelerinde Türk Lirası cinsinden sözleşme yapmayı teşvik etmek amacıyla TL kiralarda stopaj oranı yüzde 2, dövizle yapılan sözleşmelerde stopaj oranı yüzde 15 olarak düzenlendi. Katma Değer Vergisi’nde temizlik ve beyaz eşyada oran yüzde 16’dan yüzde 5’e, lokanta hizmetlerinde ise bu oran yüzde 10’dan yüzde 5’e indirildi. Bilançolarda tamamen veya kısmen kayıt dışı kalmış unsurların bilançoya dahil edilebilmesine imkan sağlamak amacıyla Mali Düzenlemeye İlişkin Kararname çıkarıldı. Casino ve bet ofislerinden döviz bazında alınan vergilere yüzde 20 oranında artış getirildi”