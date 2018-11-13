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Bütçe maratonu başladı

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Fikri Toros Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.30’da 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı

Bütçe maratonu başladı
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı bugün görüşmeye başladı.
Fikri Toros Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.30’da başladı. 
Komite toplantısına, Komite Başkanı Fikri Toros, Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye bakanlığı müsteşarları, komite üyeleri, milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarıkatıldı. 
Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros’un açılış konuşması ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sunumuyla başlayan görüşmede bugün tasarının bütünü ele alınacak.
Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan bütçe yasa tasarısında, bütçe açığı 825 milyon TL olarak öngörülüyor.
Komitedeki bütçe görüşmeleri 27 Kasım'da tamamlanacak. 19 Aralık Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ise on iş günü sürmesi ve 21 Aralık’ta tamamlanması bekleniyor.
Bütçe tasarısının madde madde görüşülmesine yarın geçilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Komitede, 16 Kasım Cuma günü Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
21 Kasım Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı; 22 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, Polis, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
Komitede, 23 Kasım Cuma günü Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 27 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
Salı günü ayrıca gelirler bütçesi ele alınacak ve 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşülmesi tamamlandıktan sonra bütünü oylanacak.

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