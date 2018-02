Bütçe görüşmeleri hızlandırılmış yapılacak

2018 bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine 28 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Hızlandırılmış bir programla komitede 4 günde görüşülecek bütçe, 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak

Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 bütçesinin Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine 28 Şubat Çarşamba günü başlanacak.

Hızlandırılmış bir programla komitede 4 günde görüşülecek bütçe, 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak.

Her yıl kasım ayında Meclis komitesinde, aralıkta ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen bütçe, bu yıl 7 Ocak erken genel seçimi nedeniyle aksamıştı.

Bakanlar Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı geçtiğimiz salı günü 5 milyar 815 milyon TL olarak onaylamıştı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, toplumun beklentisi olan 2018 bütçesinin yürürlüğe girebilmesini hızlandırmak için uğraş verdiklerini ve gerekli planlamayı yaptıklarını açıkladı. Uluçay, bu süreci planlarken koyduğu katkı nedeniyle Ulusal Birlik Partisi’ne de teşekkür etti.

BÜTÇE KOMİTESİ BUGÜN İLK TOPLANTISINI YAPTI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Komite Başkanı, CTP Girne Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre toplantının açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katılarak Komite üyelerine hitaben konuşma yaptı.

Uluçay konuşmasında, komitelerin oluşmasında ve komitelerin bir an önce başlamasında katkısı olan partilere teşekkür ederken, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“BELEDİYELER YASASI ACİL”

Komitenin gündeminde Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı olduğunu anımsatan Başkan Uluçay, konunun aciliyet taşıdığını ifade ederek Belediyelerin öngörülen borçlarının 1 Ocak 2018 itibariyle yapılandırılması konusunun tartışılacağını belirtti ve yasanın Komiteden geçmesi halinde Pazartesi Genel Kurul’un gündemine getirileceğini söyledi.

Seçimler dolayısıyla bütçe çalışmalarına ara verildiğini ifade eden Uluçay, bütçe yasa tasarısının Kasım-Aralık 2017’de görüşülmesinin mümkün olmadığını hatırlattı.

“BÜTÇENİN HIZLAGEÇMESİ İÇİN UĞRAŞ VERECEĞİZ”

Yeni dönemde bütçe yasa tasarısının süratle görüşülebilmesi için komite üyeleri ile yaptıkları istişarelerde Komite ve Genel Kurul aşamasını süratli bir şekilde yapılması adına gerekli planlanmanın yapıldığını söyleyen Uluçay, kurum,kuruluş,bakanlık ve dairelerin ve aynı zamanda toplumun beklentisi olan 2018 bütçesinin hızla geçebilmesi için uğraş vereceklerini vurguladı.

KOMİTEDE 4, GENEL KURULDA 8 GÜN… HIZLANDIRILMIŞ SÜREÇ

Öngörülen programda komite aşamasını 4 gün, Genel Kurul aşamasını da 8 gün olarak düşündüklerini ifade eden Uluçay, normal bütçe görüşülmesi prosedürünün dışında hızlandırılmış bir süreç olacağını kaydetti.

UBP’YE TEŞEKKÜR

Başkan Uluçay, bu bağlamda Ulusal Birlik Partisi’ne de ülkenin koşulları göz önünde bulundurulduğunda bir an önce bütçenin geçmesi için koyduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.

28 Şubat Çarşamba günü Bütçe Komitesi’nin organizasyonunda 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite aşamasının başlayacağını ifade eden Uluçay, 4 günde tamamlanması hedeflenen Komite aşaması sonrası, 12 Mart Pazartesi de bütçenin Meclis Genel Kurulu aşamasını planlamayı öngördüklerini söyledi.

2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISININ KOMİTEDE GÖRÜŞÜLME PROGRAMI

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri 28 Şubat Çarşamba günü sat 10.00’da Komite Başkanı Fikri Toros’un konuşmasıyla başlayacak.

Ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçeyle ilgili sunuş konuşması yapacak ve bütçenin geneli görüşülecek.

1 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk Dairesi, Mahkemeler, Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık, Kamu Hizmeti Komisyonu, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

Komitedeki bütçe görüşmelerinin üçüncü günü olan Cuma günü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

Komitede son gün olan 5 Mart Pazartesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülecek. Komitedeki görüşmeler tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşülmesiyle ilgili program daha sonra açıklanacak.

KOMİTEDE KİMLER VAR?

7 Ocak erken genel seçiminin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan düzenlemelerle Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Girne Milletvekili Fikri Toros Başkan, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar Başkan Vekili olarak görev yaparken komite üyeleri de UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP İskele Milletvekili Mesut Genç, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşuyor.