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Bütçe'de yüzde 10 tasarrufa gidiliyor

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Bütçe'de yüzde 10 tasarrufa gidiliyor

Bakanlar Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçesi’nde yüzde 10 tasarruf kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 28 Ocak tarihli kararında şöyle denildi:

“Gelir ve gider arasındaki farkın iç kaynaklardan karşılanacağı öngörüldüğünden kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi amacıyla, 2020 Mali Yılı Bütçesi'nde aşağıda belirtilen ödenek kalemleri haricindeki yerel kaynaklarla finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde öngörülen ödeneklerden %10 oranında indirime gidilmesini onayladı.

Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Cari Transfer Ödenekleri, Mahalli Projeler, Yedek Ödenekler, Elektrik Alımları, Su Alımları, Haberleşme Giderleri lll. Düzey, Sigorta Giderleri ve Kiralar lll. Düzey.”

1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2020 Mali Yılı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda 20 Aralık 2019’da 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla onaylanmıştı.

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