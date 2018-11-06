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Bütçe açığı 825 milyon TL öngörülüyor

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KKTC’nin 2019 bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 13 Kasım Salı günü görüşülmeye başlanıyor.

Bütçe açığı 825 milyon TL öngörülüyor
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Bakanlar Kurulu’nda 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan bütçe yasa tasarısında, bütçe açığı 825 milyon TL olarak öngörülüyor.

TAK muhabirinin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP Girne Milletvekili Fikri Toros’tan aldığı bilgiye göre, bütçe görüşmeleri 13 Kasım Salı günü başlayacak ve 27 Kasım Salı günü de sona erecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri ise 10 Aralık Pazartesi başlayacak ve on iş gününün ardından 21 Aralık’ta tamamlanacak.

Öte yandan TAK muhabirinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’den edindiği bilgiye göre Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde onayladığı 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda bütçe hacmi 7 milyar 705 milyon TL.

Yeni yılın bütçesindeki açık ise 825 milyon TL olarak öngörülüyor.

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