Bugün açılan Çin borsası çöktü

- İktisatbank Hazine Bölümü grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'Nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Zaman hızla ilerliyor. Ocak ayını da (kabus bir ay) tamamladık. Koronavirüs Ocak ayına adeta damga vurdu.
- Son verilere göre, Çin’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah 361’e yükselirken, Çin dışında ilk ölü vakası da kayıtlara geçti. Yılbaşı tatilinden dönen Çin borsası bu sabah %8 değer kaybı ile Şubat ayına oldukça negatif bir başlangıç yaparak son 1 senenin en düşük seviyesine geriledi.
- Virüsün küresel ekonomiye verdiği tahribatın boyutu henüz tam olarak hesaplanamasa da, bir çok havayolu şirketinin Çin’e uçuşları durdurması, yılbaşında 72 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatının 58 dolar seviyesinde kalmasına neden oluyor.
- Artık pek çok kişinin maske takmaya başladığını görmek çok da şaşırtıcı bir durum değil. Rusya ve Hong Kong Çin’e sınırlarını kapatırken, ülke içinde sokakların boşaldığı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde ivme kaybı yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
- USD/TRY kuru geride bıraktığımız hafta 5,98 seviyelerine yükselerek yatay bir seyre geçti. Temel ve teknik tarafımızın biraz çeliştiği bir dönemden geçiyoruz. Düşen volatilite ve petrol fiyatları nedeniyle TL satmanın pek de akıllı bir yatırım davranışı olmadığını kabul etsek de, teknik tarafta yukarı yönlü enerjinin birikmeye devam ettiğini de not etmek gerekiyor (bakınız grafik).
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