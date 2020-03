Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Uzun Grup direktörü ayni zamanda Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri eleştirerek, ''Dağ fare doğurdu'' dedi.

İşte Uzun'un o paylaşımı

''Dağ Fare Doğurdu...

Bir kez daha Hayal kırıklığı.. Günlerdir beklenen ekonomik tedbirler hayal kırıklığına dönüştü..

Hükümetin kendi bütçesini düzeltme paketi gibi bir paket.

Tedbirleriniz buysa bıraksaydınız şansımızı deneyelim...Sizin elinizde can çekişmekteyse %50 şansımızı deneyelim...

Bu paketle Reel sektörü bitiriyorsunuz zaten...

Bu memlekette sadece memurlar yoktur... 6000 tl alandan 1000 tl keseceksin zaten işe gitmiş olsaydı benzini harçlığı ve çocuklarına ödeyeceği bakıcı ücretleri bunun kat kat üstündedir.

Amma yine de Berikat versin... Peki bu kesintileri ve ayırdığınız 750 Milyonu nereye harcayacaksınız...

Siyasi partilerden yapacağınız kesintiye neden ilerde ödenmek koşulu koydunuz ki.

Her taraf kapalı iken kimse çalışmıyorken gününde yapılacak ödemeler için vergilerde %10 Elektrikte %15 Sosyal sigorta yatırımlarına %10 gibi indirimler bu halkı nasıl gördüğünüzün ve keçi can derdindeyken sizin neyin derdinde olduğunuzun işaretidir...

En büyük Ayıplardan bir tanesi de üçüncü ülke vatandaşlarının ücret desteği dışında tutulmalarıdır...

Bu hem ahlaki boyutta hem vicdani boyutta kabul edilemez bir açıklamadır..

Bunun neticelerine katlanmaya toplum olarak hazır mıyız...

Bir sürü insanın parasız pulsuz cebinde ekmek bile alacak parası olmadan içimizde dolaşmasına hazır mısınız...

İşverenlerden veya küçük esnaftan kapattığınız dönemler için hem ihtiyat Sandığı hem sosyal sigorta yatırımını nasıl talep edebilirsiniz..

Eksik olsun sizin vereceğiniz 1500 tl ücret desteği...

Ha uyanıksınız siz, bizden alacağınız yatırımları bizim çalışanımıza yada bizlere tekrar dönüp vereceksiniz ve bunun adına da maaş desteği veriyorum diyeceksiniz... Öyle mi..

O zaman siz ne yapacaksınız. Sizin bu krizdeki rolünüz ne.

Memurlardan kesecekleriniz, sigara ve içkiye vergi koyacaksınız, vergileri, Avrupa birliğinden alacağınız katkıları, Türkiye’den gelen ve gelecek olan katkıları, Vergi dairesinin tahsil edeceği vergileri sosyal sigortalardan ihtiyat sandığındaki ve buna benzer bir çok kalemden gelecek olan para ile ayırdığınız 750 milyonu nerde kullanacaksınız merak ediyorum..

Daha Benzindeki düşüşten elde edileni saymıyorum bile...

Herhalde bu krizin varlığı sadece esnaf küçük esnaf işveren ve gün işleyip gün yiyenler için değildir...''