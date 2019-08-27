Bu kadar karanlık bir gökyüzü fırtınasız açılmaz

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:

Ticaret savaşları kapsamında ABD’nin Çin’den ithal ürünlere getirdiği tarifelere karşı Çin’in para birimi Yuan’ın devalüe ederek kur savaşları ile cevap vermesi, piyasalarda endişenin bir numaralı gündem maddesi olarak takip ediliyor

Öyle ki, güvenli liman sınıfına giren ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisi ve Japon Yen’i son 3 senenin en düşük; altının ons fiyatı ise son 6 senenin en yüksek seviyesini test etti

test etti ABD’de 10 yıllık tahvil getirisinin 2 yıllık tahvilin altına gerilemesi resesyona dair endişeleri artırırken , para politikalarına yön veren FED Başkanı Powell’in Jackson Hole toplantısında gelecek dönem faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi de yatırımcı risk iştahını azaltan bir gelişme olarak öne çıktı

, para politikalarına yön veren de yatırımcı risk iştahını azaltan bir gelişme olarak öne çıktı Piyasaların takip ettiği bir numaralı para birimi son dönemlerde offshore Yuan oldu. (USD/CNH) dün 7,1858 ile tarihinin en düşük seviyesini test etti! Teknik manada CNH’nin yukarda daha da gidecek yeri var gibi görünüyor (bakınız grafik).

oldu. (USD/CNH) Teknik manada CNH’nin yukarda daha da gidecek yeri var gibi görünüyor (bakınız grafik). Risk iştahını Pazar’ı Pazartesiye bağlayan gece hızlı bir şekilde gerilemesi ile riskli varlıklara olan talebin de hızlı bir şekilde söndüğünü not etmek gerekiyor

Pazar’ı Pazartesiye bağlayan gece hızlı bir şekilde gerilemesi ile riskli varlıklara olan talebin de not etmek gerekiyor Kırılganlık anlamında eğer CDS primleri bir numaralı ölçüt ise , bir zamanları aynı kulvarda koştuğumuz Güney Afrika (188), Brezilya (136) ve Rusya’nın (101) toplamı kadar CDS primine sahip Türkiye’nin (410) küresel arenanın “risk off” moduna geçtiği bir ortamda para biriminin dakikalar içinde dolar karşısında 5,78 seviyesinden 6,47’ye kadar tırmanmasını pek de garipsememek gerekiyor (bakınız grafik)

, bir zamanları aynı kulvarda koştuğumuz Güney Afrika (188), Brezilya (136) ve Rusya’nın (101) toplamı kadar CDS primine sahip küresel arenanın para biriminin dakikalar içinde dolar (bakınız grafik) Son dönemlerde TL faizlerin hızla gerilemesi , TL’ye karşı USD alma maliyetinin düşmesine , bu da haliyle uluslararası spekülatörlerin işini kolaylaştırmaya başladı . Global endişelerin tırmandığı bu tip zamanlarda, süreçten en çok TL’nin etkilendiğini maalesef görüyoruz

, , bu da haliyle . Global endişelerin tırmandığı bu tip zamanlarda, süreçten en çok TL’nin etkilendiğini maalesef görüyoruz Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:

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